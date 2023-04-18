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اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- المجرية: التوقيع على محضر توسيع مجال  التعاون و 4 اتفاقيات 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 كانون1/ديسمبر 2017 16:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات
اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- المجرية: التوقيع على محضر توسيع مجال  التعاون و 4 اتفاقيات 
صورة وأج

الجزائر- تم يوم الثلاثاء التوقيع على محضر و 4  اتفاقيات للتعاون في ختام اجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية  المجرية في دروتها الثانية و التي ترأس أشغالها وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي مناصفة مع كاتب الدولة  للإدارة العمومية لدى وزير الشؤون الخارجية و التجارة الخارجية المجري سابا  بالوغ.

وقد نص محضر الاجتماع  الذي تم توقيعه من طرف الوزرين  بحضور اطارات من  قطاعات وزارية عديدة و كذا كوادر من السلك الديبلوماسي على  توسيع  مجال  التعاون الثنائي ليشمل 21 مجالا للنشاط.

و بخصوص الاتفاقيات الاربعة الأخرى التي تم توقيعها فتتمثل في بروتوكول اتفاق  حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الى جانب مذكرة تفاهم  للتعاون في القطاع السياحي فضلا عن اتفاقية وقعت بين الغرفة الجزائرية للصناعة  و التجارة و نظيرتها المجرية و التي تهدف لإنشاء مجلس اعمال مشترك بين  متعاملين جزائريين و مجريين. 

فضلا عن ذلك تم أيضا التوقيع على ملحق مذكرة تفاهم التي تم امضاءها في سنة  2011 من طرف وزيرا الفلاحة لكلا البلدين.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- المجرية: التوقيع على محضر توسيع مجال  التعاون و 4 اتفاقيات 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 كانون1/ديسمبر 2017 16:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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