اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- المجرية: التوقيع على محضر توسيع مجال  التعاون و 4 اتفاقيات 

وقد نص محضر الاجتماع الذي تم توقيعه من طرف الوزرين بحضور اطارات من قطاعات وزارية عديدة و كذا كوادر من السلك الديبلوماسي على توسيع مجال التعاون الثنائي ليشمل 21 مجالا للنشاط.
و بخصوص الاتفاقيات الاربعة الأخرى التي تم توقيعها فتتمثل في بروتوكول اتفاق حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي فضلا عن اتفاقية وقعت بين الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة و نظيرتها المجرية و التي تهدف لإنشاء مجلس اعمال مشترك بين متعاملين جزائريين و مجريين.
فضلا عن ذلك تم أيضا التوقيع على ملحق مذكرة تفاهم التي تم امضاءها في سنة 2011 من طرف وزيرا الفلاحة لكلا البلدين.