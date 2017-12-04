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تطبيق القانون بصرامة على المتورطين في سرقة الماء الشروب

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
تطبيق القانون بصرامة على المتورطين في سرقة الماء الشروب

تيبازة - شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم  الاثنين من تيبازة على تطبيق القانون بصرامة ضد المتورطين في سرقة الماء  الشروب.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته اليوم إلى الولاية أن  "مصالحه تسجل عمليات مختلفة من سرقة الماء الشروب تتراوح ما بين 10 و 15  بالمائة يوميا من حجم الإنتاج الوطني المقدر ب9 مليون متر مكعب يوميا".

وأضاف أن مصالحه بصدد إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة سرقة الماء  الشروب و ذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية مبرزا أهمية المادة الحيوية التي  تعد ملكية عمومية مدعمة من طرف الدولة و تتطلب أموالا باهظة لإنتاجها.

وبخصوص توقعات وزارة القطاع حول منسوب المياهي كشف الوزير عن تسجيل 100 مليون  متر مكعب خلال الفترة الأولى من تساقط الأمطار ما سمح بتخزين كميات معتبرة  سيما بأقصى شرق البلاد على غرار عنابة و الطارف التي كانتا قد سجلت تراجعا في  مخزونهما.

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وتتوقع ذات المصالح --يضيف حسين نسيب-- ارتفاع منسوب مياه السدود على المستوى  الوطني ليبلغ 53 بالمائة إثر المرحلة الثانية من تساقط الأمطار التي تعرفها  حاليا مختلف مناطق الوطن.

وحول مختلف برامج الوزارة الخاصة بحماية المدن من الفيضانات جدد الوزير  التذكير بالمشروع الخاص بتأمين الجزائر الذي توشك به الأشغال على الانتهاء  واصفا إياه ب"الضخم و الذي من شأنه ضمان حماية عاصمة البلاد من أي فيضان".

وفي سياق تعزيز قدرات الإنجاز بالجزائر و تثمين القدرات الوطنية ذكّر السيد  نسيب ب"مشاريع اقتصادية هامة تنجز حاليا بكفاءات جزائرية وفقا لنسبة إدماج  عالية".

ويتعلق الأمر -- يتابع الوزير-- على غرار مشروع قوارب تنقية الأوحال من  السدود الذي تعكف على إنجاز هذه الآلية "الضخمة" شركة جزائرية عمومية بقيمة  مالية تقدر بمليار و 500 مليون دج حيث يرتقب استلام أول آلية منها شهر يناير المقبل بنسبة إدماج  أولية تقدر ب60 بالمائة على أن ترتفع خلال أشهر إلى 80 بالمائة.

من جهة أخرى أعلن حسين نسيب عن تنظيم يوم دراسي الأسبوع القادم يضم إلى جانب  وزارة قطاعه وزارتي البيئة و الشباب والرياضة للنظر في ملف تسيير محيطات  السدود و بعث استثمارات بها وفقا لدفتر شروط يخضع لعدة اعتبارات أهمها "البيئة و  الأمن".

 

وكان وزير الموارد المائية قد أشرف صباح اليوم رفقة والي تيبازة على إعطاء  إشارة انطلاق أشغال مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بأعالي الداموس غربي  الولاية قبل أن يضع حيز الخدمة خزانين من الماء الشروب بمدينة تيبازة.

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تطبيق القانون بصرامة على المتورطين في سرقة الماء الشروب
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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