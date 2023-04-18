قانون المالية 2018 : لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة تستمع لعرض وزير المالية

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة اجتماعا يوم الاثنين حيث استمعت فيه الى عرض قدمه وزير المالية يالسيد عبد الرحمان راوية حول نص قانون المالية ل 2018 حسب ما أفاد به بيان لهذه اللجنة البرلمانية.

و خلال هذا الاجتماع الذي عقدته اللجنة تحت رئاسة رئيسها السيد عبد القادر بن سالم و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد طاهر خاوة تناول السيد راوية في عرضه على وجه الخصوص السياق الاقتصادي الكلي و المالي الذي تم في اطاره اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 و أهم مؤشرات التأطير المعتمدة فيهي يضيف البيان.

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كما تناول السيد راوية السياسة الميزانياتية المنتظر انتهاجها على المدى المتوسط خلال الفترة الممتدة من 2018 الى غاية 2020 و كذا التدابير التشريعية المقترحة و التي تهدف اساسا الى تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.

و أشار بيان المجلس الى أن وزير المالية استمع الى استفسارات و انشغالات و ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب التي تهم الموضوع و قدم التوضيحات المناسبة بشأنها.

و حسب ذات المصدر فان اللجنة تعكف في ضوء ما تقدم على اعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون.

للتذكير كانت هيئة التنسيق لمجلس الأمة في اجتماعا المنعقد يوم الأحد تحت رئاسة رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح , قد قررت استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الاحد 10 ديسمبر لعرض و مناقشة نص قانون المالية 2018.

و تمت برمجة جلسة الاستماع الى رد الوزير يوم الاثنين 11 ديسمبر على أن تخصص جلسة يوم الاربعاء 13 ديسمبر لعرض النص للتصويت.

و كان المجلس الشعبي الوطني قد صوت بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون المالية ل 2018 في 26 نوفمبر الفارط.