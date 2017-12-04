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توقيع اتفاقية بين وزارتي التضامن الوطني والفلاحة لتطوير نشاطات مزارع  بيداغوجية لفائدة المعاقين 

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 12:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرات
توقيع اتفاقية بين وزارتي التضامن الوطني والفلاحة لتطوير نشاطات مزارع  بيداغوجية لفائدة المعاقين 

الجزائر - تم يوم الاحد بالجزائر العاصمة التوقيع على  اتفاقية اطار للتعاون بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بهدف تطوير نشاطات المزارع  البيداغوجية التي تستقبل الأشخاص المعاقين.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمناسبة احياء اليوم العالمي للأشخاص  المعاقين, وهذا بحضور وزيرة القطاع, غنية الدالية, وعدد من اعضاء الحكومة  وممثلي الحركات الجمعوية النشطة في هذا المجال.

وتهدف هذه الاتفاقية الى وضع اطار للتعاون بين الوزارتين من اجل تحديد محاور  الشراكة بين الطرفين وتطويرها وكذا تحديد دور والتزامات كل طرف في تطوير  النشاطات الزراعية وتنظيم الانتاج الفلاحي والغذائي والصيد وتربية المائيات  على مستوى المزارع البيداغوجية التي تستقبل الأشخاص في حالة اعاقة.

ولتجسيد هذه الاتفاقية التي حددت مدتها بخمس سنوات قابلة للتجديد, اتفقت  الوزارتان على تشكيل لجنة مشتركة بهدف "تنسيق ومتابعة وتقييم النشاطات المنجزة  في اطار هذه الشراكة".

 

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وبالمناسبة اعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن اصدار  قطاعها لأول دليل وطني موحد للغة الاشارات الجزائرية, والذي جاء --كما قالت --  "بعد عملية جمع وتوثيق وتنسيق قامت به على المستوى الوطني لجان متخصصة تتكون  من اكثر من خمسين اخصائيا على مدار ثماني سنوات".

وأكدت الوزيرة ان "هذا المكسب سيمكن من تحسين النتائج الدراسية للتلاميذ  الصم, سواء المنتشرين في مدارس التربية الوطنية أو بمؤسسات الاطفال المعاقين  سمعيا أو على مستوى مراكز التكوين المهني", مشيرة الى ان هذا الدليل "مرشح  للتطور والارتقاء في طبعاته القادمة".

 

للإشارة تم خلال هذا اليوم تنظيم معرض لمنتجات المعاقين في مجالات مختلفة  ببهو قصر الثقافة مفدي زكريا, وتوزيع عدة تجهيزات على المعاقين منها دراجات  نارية مخصصة لهم.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيع اتفاقية بين وزارتي التضامن الوطني والفلاحة لتطوير نشاطات مزارع  بيداغوجية لفائدة المعاقين 
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 12:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 129 مرة   شارك

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