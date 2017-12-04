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"الإنتاج الفلاحي المحلي قادر على منافسة الإنتاج الأجنبي"  

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 09:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرات
&quot;الإنتاج الفلاحي المحلي قادر على منافسة الإنتاج الأجنبي&quot;  

 بسكرة - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بعد ظهر يوم الأحد ببسكرة أن برامج التنمية الفلاحية التي انطلقت منذ العام 2000 و المهنية التي كسبها الفلاحون قد مكنت من "رفع مستوى المنتوج الفلاحي المحلي كما و نوعا" ليصبح اليوم "قادرا على منافسة الإنتاج  الأوروبي".

وأوضح الوزير الذي أعطى رفقة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان  إشارة انطلاق أول شحنة من التمور  والخضر من محطة الشحن بمطار محمد خيضر الدولي  نحو أوروبا بأن الجزائر التي كانت تستورد عدد كبير من المنتجات الفلاحية على  غرار البطاطا والطماطم والفلفل فهي تصدر اليوم انطلاقا من بسكرة هذه المنتجات  مما يعكس --كما قال-- الخطوات الهامة التي قطعها القطاع الفلاحي في البلاد.

وأضاف السيد بوعزقي بأن العملية الأولى لتصدير شحنة من التمور و الخضر من  بسكرة ستتبعها عمليات عديدة أخرى حيث تم --كما أوضح-- برمجة عمليتي تصدير  أسبوعيا لنقل السلع المصدرة و "سيتم وضع إمكانات أخرى حتى نكون في مستوى  التصدير و احتلال مكانة في السوق العالمية".

 

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وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد استهل اليوم الثاني من  زيارته لولاية بسكرة بمعاينة مدجنة لأحد المستثمرين الخواص بمنطقة سريانة  ببلدية سيدي عقبة التي تبعد عن عاصمة الولاية ب25 كلم قبل أن يتفقد مذبحا  بمنطقة العالية ببسكرة.

وقد زار السيد بوعزقي رفقة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان  الذي قام بدوره بزيارة لبسكرة مزرعة نموذجية لأحد الخواص بمنطقة مزيرعة (60  كلم شرق بسكرة). 

 

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وقد أكد الوزير بالمناسبة بأن الدولة الجزائرية ''تسعى دوما لدعم المنتجين  الفلاحيين بما يمكن من رفع الإنتاج المحلي كما و نوعا''. 

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"الإنتاج الفلاحي المحلي قادر على منافسة الإنتاج الأجنبي"  
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 09:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرة   شارك

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