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مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة يوم الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 10:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 154 مرات
مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة يوم الأحد المقبل

الجزائر- عقدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة يوم الأحد  اجتماعا بمقره حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية بالمجلس لعرض و مناقشة قانون  المالية 2018 و ذلك ابتداء من يوم الأحد 10 ديسمبر حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة البرلمانية.

وخلال هذه الجلسة, التي عقدت تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس  ,قرر أعضاء هيئة التنسيق للمجلس استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الاحد  10 ديسمبر لعرض و مناقشة  مشروع قانون المالية 2018 حيث ستواصل المناقشة و  الاستماع الى رد الوزير يوم الاثنين 11 ديسمبر على أن تخصص جلسة يوم الاربعاء  13 ديسمبر لعرض النص للتصويت.

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من جانب آخر تبادل اعضاء هيئة التنسيق, الرؤى و جهات النظر حول مشروع ميزانية  التسيير لمجلس الأمة لسنة 2018 , كما تم تبليع أعضاء الهيئة بمجمل التحضيرات  العملية المتعلقة بتخليد الذكرى العشرون 20 لتأسيس مجلس الأمة  والتي ستكون  تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يضيف ذات البيان.

واشار بيان المجلس الى أن اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الامة قد سبقه اجتماع  مكتب المجلس برئاسة السيد بن صالح الذي التقى ايضا في اجتماع  تشاوري مع رؤساء  المجموعات البرلمانية و ذلك بخصوص برمجة و سير الاشغال المتعلقة بمناقشة مشروع  قانون المالية 2018 و كذا عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة  لنفس السنة.

 

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و حسب ذات المصدر, فقد قرر مكتب مجلس الأمة التصريح بشغور مقعد العضو المنتخب  في مجلس الامة عن ولاية بومرداس السيد عبد الكريم سليماني و ذلك بسبب الوفاة. 

للإشارة فقد استهل اعضاء هيئة التسبيق لمجلس الامة اجتماعهم بالوقوف دقيقة  صمت ترحما على روح الفقيد عبد الكريم سليماني نائب رئيس مجلس الامة  الذي  وافته المنية يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 .

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة يوم الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 10:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 154 مرة   شارك

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