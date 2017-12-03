وزير السياحة يدعو متعاملي القطاع الى مواكبة الطفرة التكنولوجية لترقية القطاع

الجزائر- دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري يوم الأحد بالجزائر العاصمة متعاملي القطاع الى مواكبة الطفرة التكنولوجية الهائلة لتحسين تسيير المؤسسات السياحية و الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لجعل الجزائر وجهة سياحية.

وشدد الوزير في كلمة له في أشغال "المنتدى الوطني للسياحة الالكترونية"على ضرورة "الاستثمار في الطاقات والموارد المتوفرة وتوجيهها في سياق يخدم التنمية المستدامة والاستفادة اقصى ما يمكن مما توفره هذه الثروة التكنولوجية من خدمات ومنافع مع حتمية احتواء سلبياتها".

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واعتبر الوزير هذا اللقاء "فرصة لتبادل الخبرات والتجارب لاثبات جدوى الولوج في عملية الرقمنة والاستخدام المحترف للسياحة الالكترونية وكذا رقمنة الصناعة التقليدية", مشيدا بالمناسبة بقرار الحكومة "بانشاء جهاز لتجسيد الرقمنة في مختلف الهيئات".

ونوه السيد مرموري بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تهدف الى "احداث وثبة تجعل من الجزائر مع نهاية العشرية القادمة قطبا سياحيا متوسطيا يضاف الى رصيدها من الانجازات المحققة عن طريق النهوض بالسياحة وجعل القطاع يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بديلا للمحروقات".

و بالمناسبة اشار الوزير أن قطاعه شرع في تدعيم 66 وحدة فندقية بمنظومات معلوماتية حديثة ليتم تعميمها بعد ذلك لتشمل جميع الوحدات الفندقية مع نهاية 2018 .

واوضح ان "تجسيد عملية الرقمنة من خلال اعداد منظومة معلوماتية تهدف الى تقديم عدة خدمات لكل متعاملي القطاع باختلاف نشاطهم لاسيما في مجال الاستثمار وتسيير طلباته وكذا نشاط اعتماد وكالات السياحة والاسفار ورخص الاستغلال الفندقي الى جانب خدمات أخرى توضع في متناول المتعاملين عبر شبكة الانترنيت" .

ويهدف هذا المسعى على حد تعبير السيد مرموري الى "تجسيد أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية والذي يعد اطارا مرجعيا يرسم برنامج تطوير السياحة الوطنية وترقيتها وذلك بادراج الجزائر ضمن الشبكات الدولية ودعم مكانتها كوجهة سياحية وتثمين مكتسباتها الطبيعية والثقافية بفضل الاستثمار وجودة العرض والذي لا يتأتى الا من خلال اشراك جميع الفاعلين في النشاط السياحي".

وعلى هامش هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع قطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع قطاع السياحة ومؤسسة مختصة في مجال الرقمنة تقضي بتوفير وسائل التكنولوجيات الحديثة وتعميمها على كل المؤسسات السياحية المعنية لتحسين الخدمات .