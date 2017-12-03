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سعر الخبز: "ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة

  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون1/ديسمبر 2017 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 67 مرات
سعر الخبز: &quot;ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة

بسكرة - صرح وزير التجارة، محمد بن مرادي، يوم السبت ببسكرة  بوجود "ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة لإيجاد حل لمشكل سعر الخبز دون  الزيادة في تسعيرته".

و أضاف الوزير في رده على سؤال للصحافة على هامش زيارة قام بها إلى هذه  الولاية حيث حضر افتتاح الصالون الدولي للتمور بعاصمة الزيبان بأن هناك "حالات  نادرة" على مستوى بعض الولايات حيث قررت بعض المخابز "تلقائيا" زيادات في سعر  الخبز مؤكدا بأن اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين "لم يبادر إلى ذلك".

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 و قال في هذا السياق "نحن في اتصال دائم مع هذا التنظيم المهني لإيجاد حلول  لسعر الخبز دون رفعه" دون أن يقدم توضيحات أكثر. 

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سعر الخبز: "ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة
  أدرج يـوم : الأحد, 03 كانون1/ديسمبر 2017 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 67 مرة   شارك

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