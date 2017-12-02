القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بسكرة "ولاية مرجعية في الإنتاج الفلاحي"

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون1/ديسمبر 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 162 مرات
أرشيف أرشيف
صورة وأج

بسكرة- صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم السبت ببسكرة بأن هذه الولاية التي تقع في جنوب البلاد أصبحت "مرجعية في الإنتاج الفلاحي"، من خلال ما تعكسه مستويات الإنتاج في هذا المجال التي تبلغ قيمتها 240 مليار د.ج سنويا.

وأوضح الوزير على هامش إشرافه رفقة وزير التجارة محمد بن مرادي على افتتاح الصالون الدولي للتمور بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية بعاصمة الزيبان، بأن مجهودات الفلاحين و المتعاملين الاقتصاديين في المجال على المستوى الوطني مكنت من إنتاج ما قيمته "30 مليار أورو من المنتجات الفلاحية".

وأبرز السيد بوعزقي بأن الدولة الجزائرية تعمل على مرافقة الفلاح في كل المستويات من الغرس إلى الصيانة و السقي و التحويل و التوضيب و التصدير في شعبة التمور على الخصوص و كذا شعب أخرى.

اقرأ أيضا: بسكرة : توقع تصدير نحو 50 ألف طن من التمور

وأضاف بأن ارتفاع حجم المنتجات الفلاحية سيمكن على المدى القصير و المتوسط --كما قال-- من تصدير العديد من المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن صادرات التمور بلغت حاليا 300 ألف قنطار بقيمة 40 مليون دولار سنويا.

"بإمكان أن تصل عائدات صادرات الجزائر من التمور إلى ما بين 400 إلى 500 مليون أورو سنويا لو صدرت الجزائر نصف إنتاجها الإجمالي من التمور الذي يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 11 مليون قنطار سنويا" يضيف الوزير.

وأكد عبد القادر بوعزقي أن هناك مجهودات تبذل للرقي بمستوى الفلاحة في البلاد لكي تصبح "منبعا للعملة الصعبة و بديلا حقيقيا للثروات".

للإشارة فقد حضر افتتاح الصالون الدولي للتمور الذي يدوم ثلاثة أيام سفراء بلدان كل من فيتنام و تركيا و إيران و إندونيسيا و الأردن بالإضافة إلى السينغال.

كلـمات مفتـاحيــة :
بسكرة "ولاية مرجعية في الإنتاج الفلاحي"
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون1/ديسمبر 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 162 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود