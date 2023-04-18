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أوبك و منتجون خارجها يتفقون على تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية 2018   

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2017 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرات
أوبك و منتجون خارجها يتفقون على تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية 2018   

فيينا -  اتفقت أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء  بالمنظمةي وفي مقدمتهم روسياي اليوم الخميس على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى  نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام  بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد  للأسعار.

وتحث روسياي وهي منتج رئيسي خارج أوبك ي على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن  كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجلي  أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة  الإنتاج.

وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجيني الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 8ر1  مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعاري في 31 مارس 2018.

 

إقرأ أيضا: أوبك -خارج أوبك : مسألة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في صلب اجتماع فيينا

وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحفيين أن أوبك وافقت على تمديد  التخفيضات لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2018 وهو ما توقعته الأسواق إلى حد كبير.

وأضاف الوزير الايراني  أن المنظمة قررت أيضا وضع سقف للإنتاج لكل من نيجيريا  ولبيبا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من  التخفيضات الانتاجية بسبب اضطرابات وانخفاض الانتاج عن المستويات المعتادة.

وعقب انتهاء اجتماعها بدأت أوبك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء .

 

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وقبل الاجتماعين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من السابق لأوانه  الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات الانتاجية على الأقل لمدة ستة أشهر. 

وأضاف أن أوبك ستجري تقييما للتقدم أثناء اجتماعها الدوري القادم في يونيو  2018.

وقال زنغنه إن اجتماع أوبك لم يناقش مسألة مراجعة الاتفاق. لكن مسودة بيان  أوبك ذكرت أن فترة التمديد سيجري مراجعتها في يونيو 2018 استنادا إلى أساسيات  السوق.

 

وقال مندوب "سنراجع وضع السوق وحاجاتهي وهل ينبغي الإبقاء على نفس مستوى  الخفض أو تقليصه تدريجيا أو زيادته".

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أوبك و منتجون خارجها يتفقون على تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية 2018   
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2017 19:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرة   شارك

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