وزير الشؤون الدينية يدعو رجال الأعمال إلى الشراكة والاستثمار في مجال الأوقاف

وهران - دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الجمعة بوهران رجال الأعمال إلى الإقبال على مجال الأوقاف في إطار الشراكة والاستثمار.

وصرح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى المجمع الإعلامي "واست تريبين" قائلا "نطمح في إقامة شراكة مع رجال أعمال بلدنا لخلق مشاريع استثمارية في مجال الوقف حتى نساهم أكثر في التنمية الاقتصادية للوطن".

واعتبر السيد عيسى في ذات الشأن أن "الوقف هو عقار مثله مثل العقارات الأخرى التابعة للأملاك العمومية أين يتوجب استغلاله لخلق الثروة وإحداث التنمية واستحداث مناصب العمل لذلك نسعى لكي يقبل رجال أعمال بلدنا على هذا الميدان الاستثماري الطموح".

في هذا الإطار أعلن الوزير عن دخول ثلاثة مشاريع استثمارية في مجال الأوقاف حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة, أملا في أن يعرف هذا المجال ديناميكية أكبر.

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وذكر بالمناسبة أن قطاعه الوزاري بصدد المساهمة في الدفع "بالمصرفة الإسلامية" بالجزائر لاسيما من خلال تسخير خبراء وإطارات تابعين لدائرته الوزارية.

ويذكر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى كان قد حل بوهران مساء الخميس أين شارك في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة المولد النبوي الشريف.