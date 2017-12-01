نائب وزير التجارة الصيني في زيارة عمل الى الجزائر ابتداء من يوم السبت

وأوضح ذات البيان ان هذه الزيارة "التي تندرج في إطار علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و الصين التي تم رفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة في سنة 2014 ستكون فرصة للجانبين من لاستعراض وضعية التعاون الثنائي و السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه و تدعيمه".
وخلص المصدر في الأخير، إلى التأكيد بان السيد جيانهوا سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عياد، حيث سيقومان بتوقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي و التقني مؤكدا انه "يتوقع خلال هذه الزيارة كذلك توقيع اتفاقات أخرى".