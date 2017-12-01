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نائب وزير التجارة الصيني في زيارة عمل الى الجزائر ابتداء من يوم السبت

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2017 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 121 مرات

الجزائر -  يشرع نائب وزير التجارة الصيني يو جيانهوا  ابتداء من يوم السبت المقبل في زيارة عمل تدوم  ثلاثة أيام إلى الجزائر على رأس وفد هام و ذلك في إطار تعزيز العلاقات  الاقتصادية و التجارية بين الجزائر و الصين, حسبما فاد به اليوم الخميس بيان  لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات البيان ان هذه الزيارة "التي تندرج في إطار علاقات الصداقة و  التعاون بين الجزائر و الصين التي تم رفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة  في سنة 2014 ستكون فرصة للجانبين من لاستعراض وضعية التعاون الثنائي و السبل  والوسائل الكفيلة بتعزيزه و تدعيمه".

 

وخلص المصدر في الأخير، إلى التأكيد بان السيد جيانهوا سيجري خلال هذه  الزيارة محادثات مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عياد، حيث  سيقومان بتوقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي و التقني مؤكدا انه "يتوقع خلال هذه  الزيارة كذلك توقيع  اتفاقات أخرى".

نائب وزير التجارة الصيني في زيارة عمل الى الجزائر ابتداء من يوم السبت
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2017 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 121 مرة   شارك

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