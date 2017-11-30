زعلان يشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن

الجزائر - يشارك وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان بداية من اليوم الخميس في اشغال الدورة الثلاثين (30) للجمعية العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية في مقر هذه الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن.

و قد شارك السيد زعلان الذي كان مرفوقا بوفد جزائري هام اليوم الخميس في أهم النشاطات التي تضمنها برنامج أشغال هذه الجمعية و التي دأبت الجزائر على المشاركة فيها باستمرار و حرص كبيرين.

و على هامش أشغال هذه الجمعية قام الوزير بزيارة معرض دولي حول تأمين النقل البحري و مختلف المنشآت البحرية و المينائية و التي تعتمد على آخر التكنولوجيات المتقدمة في هذا المجال.

يذكر أن اشغال الجمعية العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية في دورتها الحالية كانت قد انطلقت يوم 27 من الشهر الجاري و تستمر الى غاية 6 من شهر ديسمبر المقبل .

يذكر أن الجزائر تعد من بين الدول الأولى التي ابدت اهتمامها بالمعاهدة المتضمنة استحداث المنظمة البحرية الدولة.

وقد انخرطت الجزائر في هذه المنظمة مباشرة بعد الاستقلال و تحديدا في 31 أكتوبر من سنة 1963 حيث تبنت اهدافها.