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زعلان يشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تشرين2/نوفمبر 2017 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات

الجزائر - يشارك وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد  الغني زعلان بداية من اليوم الخميس في اشغال الدورة الثلاثين (30) للجمعية  العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية في مقر هذه الأخيرة  في العاصمة  البريطانية لندن.

و قد شارك السيد زعلان الذي كان مرفوقا بوفد جزائري هام اليوم الخميس في أهم  النشاطات التي تضمنها برنامج أشغال هذه الجمعية و التي دأبت الجزائر على  المشاركة فيها باستمرار و حرص كبيرين.   

و على هامش أشغال هذه الجمعية  قام الوزير بزيارة معرض دولي حول تأمين النقل  البحري و مختلف المنشآت البحرية و المينائية و التي تعتمد على آخر  التكنولوجيات المتقدمة في هذا المجال. 

يذكر أن اشغال الجمعية العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية في دورتها  الحالية كانت قد انطلقت يوم 27 من الشهر الجاري و تستمر الى غاية 6 من شهر  ديسمبر المقبل .

يذكر أن الجزائر تعد من بين الدول الأولى التي ابدت اهتمامها بالمعاهدة  المتضمنة استحداث المنظمة البحرية الدولة.

 

وقد انخرطت الجزائر في هذه المنظمة مباشرة بعد الاستقلال و تحديدا  في 31  أكتوبر من سنة 1963 حيث تبنت اهدافها.

كلـمات مفتـاحيــة :
زعلان يشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تشرين2/نوفمبر 2017 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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