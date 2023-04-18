قمة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي : مخطط استثمار يفوق 44 مليار أورو لصالح إفريقيا

أبيدجان - أكد رئيس المفوضية الأوروبية, جون كلود جانكر, يوم الأربعاء بأبيدجان (كوت ديفوار), أن أوروبا قررت تخصيص مخطط استثمار يفوق 44 مليار أورو لصالح إفريقيا من الآن إلى 2020.

و أوضح السيد جانكر لدى افتتاح القمة ال5 للاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أشغالها ظهر اليوم بأبيدجان, "طورنا على غرار مخطط الاستثمار الأوروبي, مخطط استثمار خارجي لإفريقيا من شأنه أن يحشد 44 مليار أورو لفائدة إفريقيا من الآن الة 2020", مضيفا ان هذا المخطط سيترجم باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات في إفريقيا لاسيما الطاقات المتجددة مضيفا أنه على القادة الافريقيين اختيار أحسن المجالات المؤهلة لهذه الاستثمارات.

و بعد التأكيد بأن أوروبا خرجت من عشرية كان النمو الاقتصادي خلالها "غير كاف" على عكس النمو في إفريقيا الذي كان "مذهلا", أبرز السيد جانكر أن التنمية في إفريقيا لم "تمس القطاع الفلاحي", داعيا إلى التزام و استثمارات اكبر في هذا المجال.

و أضاف ذات المسؤول أن العديد من الدول الافريقية تواجه صعوبات في تطوير فلاحتها في حين يواجه العديد من المستثمرين الأوروبيين صعوبات لولوج في هذا المجال في إفريقيا, مصرحا "و عليه فإننا ندعو الى كزيد من التعاون لفتح هذا المجال للاستثمار الخاص و السماح بتطويره".

و بعد أن ثمن "التقدم" المحققة في السنوات الّأخيرة في المجال الاقتصادي بين إفريقيا و أوروبا, أشار السيد جانكر الى ان "الكثير ما زال لم ينجز بعد", داعيا إلى فتح مجالات شراكة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة بين القارتين.

و تهدف هذه القمة المنظمة تحت شعار "الاستثمار في فئة الشباب من أجل تنمية مستدامة" إلى بعث دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين إفريقيا و أوروبا.

و سيكون الاستثمار و التجارة و تطوير الكفاءات و خلق مناصب الشغل من بين المواضيع الأساسية التي سيدرسها قادة دول الطرفين بهدف الاسراع في تنفيذ خارطة الطريق و إنجاز الأهداف الاقتصادية المحددة باشتراك.