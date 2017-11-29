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صدور مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في  بعض المناطق داخل التراب الوطني وفي الخارج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 503 مرات

الجزائر - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق  من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية.

وتسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 2 نوفمبر الجاري على الموظفين الذين يعملون بولايات أدرار, تمنراست, تندوف, إيليزي, بشار, ورقلة, غرداية, الأغواط والوادي, حيث يستفيدون من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يستفيد الموظفون الذين  يعملون بولايات النعامة, البيض, الجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10)  أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة. 

كما تسري أحكام المرسوم على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق ل 29 سبتمبر 2017.

 

وبالنسبة للموظفين العاملين في بعض المناطق خارج الوطن, فيستفيدون من 10 أيام  كاملة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يبقى الأعوان  الدبلوماسيون والقنصليون خاضعين لأحكام المادة 11 (الفقرتين 2 و3) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في رجب عام 1430 الموافق ل 24 يونيو سنة 2009.  

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في  بعض المناطق داخل التراب الوطني وفي الخارج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 503 مرة   شارك

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