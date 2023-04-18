صالون الإنتاج الوطني بباتنة : 35 عارضا في طبعته الثالثة

باتنة- انطلقت اليوم الأربعاء بقاعة "أسحار" بوسط مدينة باتنة فعاليات صالون الإنتاج الوطني في طبعته الثالثة بمشاركة 35 عارضا من عديد ولايات البلاد، حسب ما لوحظ.

وتتميز هذه الطبعة بتنوع المعروضات من صناعات غذائية وتحويلية إلى مواد البناء والأشغال العمومية والصناعات البلاستيكية.

وتهدف هذه التظاهرة، وفقا لمدير غرفة التجارة والصناعة "الأوراس" التي بادرت إلى هذا الصالون إلى ترقية المنتوج الوطني وتقريبه من المستهلك إلى جانب تطوير العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين محليا و وطنيا وخلق أسواق مشتركة للمنتجات.

و قد أبدى بعض العارضين استحسانا لمثل هذه المبادرات التي تمكن من التعريف بالمنتوج المحلي، استنادا لما أكده لـ"وأج" ليامين دوالة وهو صاحب مؤسسة مصغرة لاستخلاص الزيوت من النباتات من مدينة نقاوس (باتنة).

وينظم على هامش هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 4 ديسمبر المقبل يوم إعلامي حول ترقية الصادرات بحضور مختصين في الميدان كما علم من منظمي هذه التظاهرة .

وقد توافد الزوار بشكل مكثف على هذا الصالون بعد أن أشرفت سلطات الولاية على افتتاحه حيث وجد المواطنون أسعار المعروضات "جد مناسبة" حسب تعبير بعضهم.

يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة "الأوراس" بباتنة قد دأبت على تنظيم 3 تظاهرات رئيسية كل سنة وهي معرض المنتوج المحلي "صنع بباتنة" في شهر مارس ومعرض الصناعات الغذائية في شهر رمضان إلى جانب صالون الإنتاج الوطني الذي ينظم في مثل هذه الفترة من كل سنة.