القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن مرادي يدعو المتعاملين السنغافوريين للاستثمار في الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 97 مرات

الجزائر- استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الأربعاء بالجزائر سفير جمهورية سنغافورة السيد محمد علامي موسى حيث تطرق معه الى سبل دعم و تعزيز التعاون بين البلدين ي داعيا من خلاله المتعاملين السنغافوريين الى الاستثمار في الجزائر حسبما علم في بيان للوزارة .

و خلال هذا اللقاء، أبرز السيد بن مرادي للسفير السنغافوري و المقيم في سنغافورة رفقة ممثلين عن وزارة الخارجية لسنغافورة، استراتيجيات الحكومة الجزائرية الرامية الى تنويع مواردها الاقتصادية و فتح شراكات جديدة ي داعيا الجانب السنغافوري الى الاستثمار في الجزائر على غرار نموذجين ناجحين في الاستثمار بالجزائر كتركيا و كوريا الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر يضيف بيان الوزارة.

و أوضح الوزير أن الجزائر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين و تمتلك الطاقات الحيوية اللازمة و اليد العاملة المؤهلة  لإنجاح  هذه الاستثمارات.

المناسبة كانت ايضا فرصة لأن يوجه الوزير تعليمات لإطارات قطاعه للعمل على تنظيم فوروم لرجال الأعمال السنغافوريين بالجزائر في القريب العاجل للاطلاع عن  قرب على مناخ الاستثمار و الاعال الذي توفره الجزائر للمستثمرين الأجانب حسب ذات المصدر.

من جانه تطرق السفير في حديثه الى أهمية السوق الجزائرية بالنسبة لمتعاملي بلاده و التي تعتبر في نظرهم بوابة على افريقيا و أوروبا ، مؤكدا مساعي بلاده في تطوير العلاقات التجارية الثنائية.

من جهة أخرى تحدث السفير عن الاتفاقيات الأولية مع كل من الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و كذا منتدى رجال الأعمال من أجل تنظيم فوروم لرجال الأعمال الجزائريين مطلع سنة 2018 بسنغافورة  حسب ذات البيان .

كلـمات مفتـاحيــة :
بن مرادي يدعو المتعاملين السنغافوريين للاستثمار في الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 97 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود