بن مرادي يدعو المتعاملين السنغافوريين للاستثمار في الجزائر

الجزائر- استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الأربعاء بالجزائر سفير جمهورية سنغافورة السيد محمد علامي موسى حيث تطرق معه الى سبل دعم و تعزيز التعاون بين البلدين ي داعيا من خلاله المتعاملين السنغافوريين الى الاستثمار في الجزائر حسبما علم في بيان للوزارة .

و خلال هذا اللقاء، أبرز السيد بن مرادي للسفير السنغافوري و المقيم في سنغافورة رفقة ممثلين عن وزارة الخارجية لسنغافورة، استراتيجيات الحكومة الجزائرية الرامية الى تنويع مواردها الاقتصادية و فتح شراكات جديدة ي داعيا الجانب السنغافوري الى الاستثمار في الجزائر على غرار نموذجين ناجحين في الاستثمار بالجزائر كتركيا و كوريا الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر يضيف بيان الوزارة.

و أوضح الوزير أن الجزائر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين و تمتلك الطاقات الحيوية اللازمة و اليد العاملة المؤهلة لإنجاح هذه الاستثمارات.

المناسبة كانت ايضا فرصة لأن يوجه الوزير تعليمات لإطارات قطاعه للعمل على تنظيم فوروم لرجال الأعمال السنغافوريين بالجزائر في القريب العاجل للاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار و الاعال الذي توفره الجزائر للمستثمرين الأجانب حسب ذات المصدر.

من جانه تطرق السفير في حديثه الى أهمية السوق الجزائرية بالنسبة لمتعاملي بلاده و التي تعتبر في نظرهم بوابة على افريقيا و أوروبا ، مؤكدا مساعي بلاده في تطوير العلاقات التجارية الثنائية.

من جهة أخرى تحدث السفير عن الاتفاقيات الأولية مع كل من الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و كذا منتدى رجال الأعمال من أجل تنظيم فوروم لرجال الأعمال الجزائريين مطلع سنة 2018 بسنغافورة حسب ذات البيان .