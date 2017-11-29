الجزائر-أذربيجان: التوقيع على مذكرة تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيات  

الجزائر - تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وأذربيجان بهدف إقامة تعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيات, لاسيما العلوم الدقيقة.

وقد وقع على هذه المذكرة كل من رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, علاب ياكر مليكة, ورئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان, عاكف علي زاده, بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, ووزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي.

وبالمناسبة, أكدت السيدة علاب إرادة الجزائر في "إقامة روابط علمية وتكنولوجية متينة بين الأكاديميتين وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ إجراءات استراتيجية مشتركة".

وأبرزت ذات المسؤولة أن التوقيع على هذه المذكرة "يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على المستوى الدولي من خلال تشجيع المبادلات العلمية المثمرة, إلى جانب إشراك الأكاديمية في أعمال شبكات الأكاديميات الدولية ومشاركتها في تمثيل الجزائر في المؤسسات العلمية الدولية", مذكرة في هذا الشأن بانضمام الأكاديمية الجزائرية لشبكة الأكاديميات الأورو-متوسطية وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية.

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من جهة أخرى, أكدت السيدة علاب أن السلطات الجزائرية "تسعى إلى بناء بلد حديث ومزدهر من خلال بذل جهود كبيرة في النظام التكويني في جميع الميادين, لاسيما في مجال العلوم والتكنولوجيات", مشيرة إلى سعي هيئتها لتجسيد هذه التحديات من خلال "تسخير مهارات الأكاديمية في هذا الميدان".

من جهته, أكد السيد علي زاده أن التوقيع على هذه المذكرة من شأنه "تشجيع وتعزيز التنسيق بين الهيئتين في مختلف المجالات العلمية, خاصة منها العلوم الدقيقة", مشيرا الى أن هذه المذكرة "تسمح بتشكيل أرضية تعاون مشتركة تهدف إلى تكوين إطارات علمية شابة من البلدين".

كما أبرز "إمكانية برمجة بعثات علمية من الجزائر إلى بلده لمواصلة الدراسة في طور الدكتوراه, فضلا عن إمكانية التعاون المشترك في إطار المشاريع العلمية الدولية".