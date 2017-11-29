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الجزائر-الفيتنام: تنصيب مجموعة عمل قريبا لتحديد مشاريع التعاون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 11:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرات

الجزائر- أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي يوم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة عقب انعقاد الدورة  ال11 للجنة المختلطة الجزائرية-الفيتنامية انه سيتم قريبا تنصيب مجموعة عمل جزائرية-فيتنامية لتحديد المجالات الاولوية للتعاون بين البلدين.

و تراس السيد يوسفي هذه اللجنة مناصفة مع وزير البناء الفيتنامي,  السيد فام هونق ها.

و تمت الاشارة في محضر اجتماع هذه اللجنة المختلطة الى ضرورة ترقية  الشراكة في مجالي الصناعة و التكنلوجيا نظرا لكثرة الفرص التي يزخر بها  اقتصادي البلدين.

كما تم التأكيد على ضرورة رفع المبادلات التجارية بين البلدين التي  تبقى ضئيلة بما قيمته 273 مليون دولار سنة 2016 و المتكونة اساسا من الصادرات  الفيتنامية بميزان تجاري ليس في صالح الجزائر.

كما يعتزم الطرفان ايضا دراسة بروتوكول اتفاق من اجل انشاء مجلس اعمال  جزائري-فيتنامي. و في هذا السياق اعرب السيد يوسفي عن امله في انشاء المجلس  خلال السنة المقبلة.

كما تم الاتفاق على انشاء مجموعة عمل لتحديد محاور التعاون في مجال  السكن و العمران.

و في مجال النقل قرر الطرفان عقد اول اجتماع للجنة البحرية المختلطة في  بداية سنة 2018.

و على الصعيد الطاقوي, تقرر توسيع التعاون القائم بين سوناطراك و شركة  بيتروفيتنام  في مجالات الكهرباء و الطاقات المتجددة  و التكوين.

و تجدر الاشارة الى ان شركة بيتروفيتنام متواجدة في الجزائر في قطاع  الاستكشاف البترولي.

كما يعتزم البلدان ايضا وضع مجموعة عمل مشتركة قصد دراسة و تنفيذ  الاتفاقات الموقعة بين الجزائر و الفيتنام في مجال الفلاحة في حين سيتم انشاء  لجنة مختلطة في مجال الصحة.

و خلال اشغال هذه اللجنة المختلطة دعا السيد يوسفي المتعاملين  الاقتصاديين الفيتناميين الى الاستثمار اكثر في الجزائر لا سيما من خلال انشاء  شركات مختلطة مع مؤسسات جزائرية.

و في هذا السياق ابرز الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر قصد ترقية  اقتصادها لا سيما من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المجالات  الواعدة مثل البناء و الفلاحة و الصناعة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و  البتروكيمياء و الطاقات المتجددة.

و قال الوزير ان "الفيتنام يمكنه ان يجد مكانه في هذه الحركية  الجديدة".

و من جهته, اعرب الوزير الفيتنامي عن ارادة بلده في رفع المبادلات  التجارية مع الجزائر الى مليار (1) دولار, مضيفا ان البلدين مدعوين للتعاون  اكثر لبلوغ توازن تجاري افضل.

و يقوم وزير البناء الفيتنامي برفقة نائبه السيد لو كانغ هونغ و وفد هام  بزيارة عمل الى الجزائر تدوم اربعة ايام منذ يوم الاحد الماضي. و يتكون الوفد  من ممثلين عن مختلف الوزارات و حوالي عشرين رجل اعمال ينشطون في قطاعات البناء  و الاشغال العمومية و الطاقة.

و ستعقد الدورة ال12 للجنة المختلطة الجزائرية الفيتنامية سنة 2019 في  هانوي عاصمة الفيتنام .

و يذكر ان الوزير الاول احمد اويحيى قد استقبل اليوم الثلاثاء السيد فام  هونغ ها.

و قد استقبل الوزير الفيتنامي أمس الاثنين من طرف وزير السكن و العمران  و المدينة عبد الوحيد تمار.

خلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارادتهما في وضع خطة عمل مشتركة في  أقرب الآجال من أجل اعداد اتفاقية تعاون ثنائي في مجال السكن و العمران و  المدينة في آفاق 2018.

ومن جهة أخرى عرض السيد تمار على ضيفه البرنامج الجزائري الخاص بالسكن  بجميع صيغه و كذا البرنامج المتعلق بالمدن الجديدة.

 

في هذا الخصوص أعرب الوزير الفيتنامي عن اعجابه بالإنجازات المحققة في  مجال السكن بالجزائر قبل أن يتطرق الى سياسة السكن و تهيئة الاقليم ببلده  بمختلف الصيغ و كذا الى وسائل تمويلها.

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الجزائر-الفيتنام: تنصيب مجموعة عمل قريبا لتحديد مشاريع التعاون
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 11:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرة   شارك

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