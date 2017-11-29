مؤسسة بريد الجزائر توقع على اتفاقيات شراكة مع المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك  الحديدية و سوقرال و مؤسسة تسيير الخدمات المرفئية للجزائر

الجزائر -وقعت مؤسسة بريد الجزائر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقيات شراكة متعلقة بإنشاء و استغلال شبابيك آلية للأوراق النقدية مع مؤسسة تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين للجزائر و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر, حسبما جاء في بيان للمؤسسة العمومية.

و أوضح البيان أن مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات جرت على هامش افتتاح الطبعة ال15 للصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض (سافكس) بالجزائر العاصمة بحضور وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون ووزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ووزير الاتصال جمال كعوان.

في نفس السياق و "في إطار تحسين نوعية خدمة البريد و الطرود وقعت مؤسسة بريد الجزائر على اتفاقية رابعة مع مؤسسة تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين للجزائر سوغرال متعلقة باستغلال محل لإيداع و جمع البريد و الطرود على مستوى محطة نقل المسافرين للجزائر العاصمة حسب البيان.

و تمت الاضافة أن "هذه الخطوة النوعية التي قامت بها مؤسسة بريد الجزائر من خلال التوقيع على هاته الاتفاقيات تبين مرة أخرى عزم المتعامل البريدي على تحسين خدماته و الحرص على توفرها في الأماكن الأكثر استراتيجية و التي تعرف اقبالا كبيرا مع التقرب أكثر من الزبون".

و خلص البيان إلى أن "مؤسسة بريد الجزائر تعمل دون هوادة على ضمان خدمة عمومية جوارية و نوعية لتمكين المواطن من الاستفادة من باقة خدماتها المتنوعة".