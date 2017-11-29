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مؤسسة بريد الجزائر توقع على اتفاقيات شراكة مع المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك  الحديدية و سوقرال و مؤسسة تسيير الخدمات المرفئية للجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 10:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرات

الجزائر -وقعت مؤسسة بريد الجزائر يوم الثلاثاء  بالجزائر العاصمة على اتفاقيات شراكة متعلقة بإنشاء و استغلال شبابيك آلية  للأوراق النقدية مع مؤسسة تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين للجزائر و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر,  حسبما جاء في بيان للمؤسسة العمومية.

و أوضح البيان أن مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات جرت على هامش افتتاح  الطبعة ال15 للصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض (سافكس) بالجزائر  العاصمة بحضور وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات  والرقمنة ايمان هدى فرعون ووزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ووزير  الاتصال جمال كعوان.

في نفس السياق و "في إطار تحسين نوعية خدمة البريد و الطرود وقعت مؤسسة بريد  الجزائر على اتفاقية رابعة مع مؤسسة تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين  للجزائر سوغرال متعلقة باستغلال محل لإيداع و جمع البريد و الطرود على مستوى  محطة نقل المسافرين للجزائر العاصمة حسب البيان.

و تمت الاضافة أن "هذه الخطوة النوعية التي قامت بها مؤسسة بريد الجزائر من  خلال التوقيع على هاته الاتفاقيات تبين مرة أخرى عزم المتعامل البريدي على  تحسين خدماته و الحرص على توفرها في الأماكن الأكثر استراتيجية و التي تعرف  اقبالا كبيرا مع التقرب أكثر من الزبون".

 

و خلص البيان إلى أن "مؤسسة بريد الجزائر تعمل دون هوادة على ضمان خدمة  عمومية جوارية و نوعية لتمكين المواطن من الاستفادة من باقة خدماتها  المتنوعة".

كلـمات مفتـاحيــة :
مؤسسة بريد الجزائر توقع على اتفاقيات شراكة مع المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك  الحديدية و سوقرال و مؤسسة تسيير الخدمات المرفئية للجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 10:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 92 مرة   شارك

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