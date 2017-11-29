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الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي يطمحان لإضفاء "بعد استراتيجي" على شراكتهما

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 09:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 144 مرات
الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي يطمحان لإضفاء &quot;بعد استراتيجي&quot; على شراكتهما

أبيدجان- وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء أن اجتماع وزراء الشؤون الخارجية التحضيري للقمة الخامسة  الاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي سيبحث يوم الثلاثاء بأبيدجان آفاق تعزيز الشراكة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي في ظل "طموحهما المشترك  لإضفاء عليها بعد و رؤية استراتيجيتين".

في تصريح لوأج عشية انعقاد القمة المقررة يومي 29 و 30 نوفمبر بالعاصمة الايفوارية أوضح السيد مساهل أن هذه الدورة التي تنظم للمرة الأولى بمشاركة كل  الدول الأعضاء ستبحث البيان السياسي للقمة و الوثيقة المتضمنة المشاريع  المشتركة ذات الأولوية.

و أضاف الوزير أن "المسائل الاستراتيجية المتعلقة أساسا بالسلم و الأمن و  الحوكمة و الهجرة و التغيرات المناخية و تعزيز إطار الاستثمار بين الكتلتين  كلها مواضيع مدرجة ضمن أجندة هذه القمة".

فيما يخص الموضوع المتعلق بالسلم و الأمن أشار السيد مساهل إلى أن الجزائر  ستقدم مذكرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول الاستراتيجية الافريقية  في مجال مكافحة الارهاب و التطرف العنيف بصفته منسق الاتحاد الافريقي حول هذه  المسألة.

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و ذكر السيد مساهل أن القمة الخامسة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي  المنظمة تحت شعار الشباب و مساهمته في التنمية المستدامة التي تندرج في إطار  أولويات القارة الافريقية ستتطرق لموضوع "الاستفادة من العائد الديمغرافي من  خلال الاستثمار في الشباب خلال سنة 2017".

و أضاف أن المسألة الأخرى ذات "الأهمية الاستراتيجية" بالنسبة لإفريقيا تكمن  في بحث قائمة مشاريع التعاون الاقتصادي الاستراتيجية المحددة سوية من قبل  الطرفين و التي "يتطلع بشأنها الطرف الافريقي للحصول على تمويل الاتحاد  الأوروبي".

و أوضح السيد مساهل أن "اختيار و انتقاء هذه المشاريع تم وفقا لمعايير مرتبطة  ببعدها الاستراتيجي و طابعها المٌهيكل و الاقليمي و بالنظر لبعدها المتعلق  بالاندماج القاري".

في هذا الاطار تقرر "تنصيب لجنة تقنية مشتركة تكلف خلال الثلاث أشهر المقبلة  استكمال الشروط التقنية و المالية الضرورية لتطبيقها". 

و تعرف القمة الخامسة للاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي مشاركة هامة لرؤساء  الدول و الحكومات الممثلين للمنظمتين: 36 عن الجانب الافريقي و 16 عن الجانب  الأوروبي.

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الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي يطمحان لإضفاء "بعد استراتيجي" على شراكتهما
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2017 09:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 144 مرة   شارك

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