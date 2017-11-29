الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي يطمحان لإضفاء "بعد استراتيجي" على شراكتهما

أبيدجان- وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء أن اجتماع وزراء الشؤون الخارجية التحضيري للقمة الخامسة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي سيبحث يوم الثلاثاء بأبيدجان آفاق تعزيز الشراكة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي في ظل "طموحهما المشترك لإضفاء عليها بعد و رؤية استراتيجيتين".

في تصريح لوأج عشية انعقاد القمة المقررة يومي 29 و 30 نوفمبر بالعاصمة الايفوارية أوضح السيد مساهل أن هذه الدورة التي تنظم للمرة الأولى بمشاركة كل الدول الأعضاء ستبحث البيان السياسي للقمة و الوثيقة المتضمنة المشاريع المشتركة ذات الأولوية.

و أضاف الوزير أن "المسائل الاستراتيجية المتعلقة أساسا بالسلم و الأمن و الحوكمة و الهجرة و التغيرات المناخية و تعزيز إطار الاستثمار بين الكتلتين كلها مواضيع مدرجة ضمن أجندة هذه القمة".

فيما يخص الموضوع المتعلق بالسلم و الأمن أشار السيد مساهل إلى أن الجزائر ستقدم مذكرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول الاستراتيجية الافريقية في مجال مكافحة الارهاب و التطرف العنيف بصفته منسق الاتحاد الافريقي حول هذه المسألة.

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و ذكر السيد مساهل أن القمة الخامسة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي المنظمة تحت شعار الشباب و مساهمته في التنمية المستدامة التي تندرج في إطار أولويات القارة الافريقية ستتطرق لموضوع "الاستفادة من العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب خلال سنة 2017".

و أضاف أن المسألة الأخرى ذات "الأهمية الاستراتيجية" بالنسبة لإفريقيا تكمن في بحث قائمة مشاريع التعاون الاقتصادي الاستراتيجية المحددة سوية من قبل الطرفين و التي "يتطلع بشأنها الطرف الافريقي للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي".

و أوضح السيد مساهل أن "اختيار و انتقاء هذه المشاريع تم وفقا لمعايير مرتبطة ببعدها الاستراتيجي و طابعها المٌهيكل و الاقليمي و بالنظر لبعدها المتعلق بالاندماج القاري".

في هذا الاطار تقرر "تنصيب لجنة تقنية مشتركة تكلف خلال الثلاث أشهر المقبلة استكمال الشروط التقنية و المالية الضرورية لتطبيقها".

و تعرف القمة الخامسة للاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي مشاركة هامة لرؤساء الدول و الحكومات الممثلين للمنظمتين: 36 عن الجانب الافريقي و 16 عن الجانب الأوروبي.