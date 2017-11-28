الجزائر-الاتحاد الأوروبي : برنامج لدعم الإصلاحات في قطاع النقل

الجزائر- اختتم برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات في قطاع النقل بالجزائر "نقل II" اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع تحقيق أغلب الأهداف المسطرة بعد خمس سنوات من إطلاقه.

و يهدف المشروع الذي أطلق سنة 2012 إلى مرافقة تنفيذ الإستراتيجية الجزائرية الجديدة للنقل عن طريق إصلاحات مؤسساتية و تنظيمية و تحسين أمن و نوعية النقل.

و حسب ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيدة سيلفيا سيفيري، فقد تم تحقيق الأهداف الأساسية المحددة لهذا التعاون بحيث تجاوز البعض منها النتائج المرجوة.

و من جهته، أكد مدير النقل بوزارة الأشغال العمومية و النقل، مراد خوخي أن هذا البرنامج الذي يعد مثالا لـ "شراكة ناجحة" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سيكون جزء من خارطة طريق هذه الوزارة في السنوات القادمة. و تم تمويل هذا البرنامج بمبلغ 5ر16 مليون أورو مقسم بين الاتحاد الأوروبي (13 ملبون أورو) و وزارة الأشغال العمومية و النقل (بمبلغ 5ر3 مليون أورو).

و تتمحور المكونات الأساسية لهذا البرنامج البالغ عددها أربعة (4)، حول عصرنة و تحسين أداء نظام الإدارة بوزارة الأشغال العمومية و النقل و كذا انسجام و تنسيق النصوص التشريعية و التنظيمية مع السياسة الوطنية الجديدة.

و يتعلق الأمر بإقامة و تطوير المؤسسات و الهيئات المكلفة بتأمين النقل و إضفاء الطابع المهني على مهن قطاع النقل.

بخصوص المكون الأول، ارتكز دعم الاتحاد الأوروبي أساسا على التدعيم الاستراتيجي و المالي امتدادا بصفة خاصة لتنفيذ المخطط الوطني للنقل و تعزيز نظام الإعلام و المراقبة.

أما فيما يتعلق بانسجام و تنسيق النصوص التشريعية و التنظيمية، فقد سعى البرنامج أساسا إلى تكييف القوانين و التنظيمات المتعلقة بالنقل البري و الجوي و البحري و النشاطات المرفائيةّ، و كذا مرافقة سلطات الضبط.

و في الشق المتعلق بإضفاء الطابع المهني على مهن قطاع النقل، انصب الدعم على تحديد حاجيات القطاع في التكوين و إعادة تنظيم هيكلي و عملياتي للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري (الكائنة بباتنة).

أما بخصوص إقامة و تطوير المؤسسات و الهيئات المكلفة بتأمين النقل، فقد ارتكز الدعم على إعداد استراتيجية تسيير الأخطار و إنجاز مخطط تكوين واسع للمكونين لضمان استمرارية المعارف المكتسبة و الجوانب الأمنية.

عرض توقعات الأرصاد الجوية على مستوى الطريق السيار شرق-غرب

في إطار تعزيز أمن النقل سيسمح برنامج النقل II بتكريس عصرنة الديوان الوطني للرصد الجوي بالنظر إلى مهمته المتمثلة في تقديم معطيات تتعلق بالأحوال الجوية قابلة للاستغلال من طرف مختلف الفاعلين المعنيين بالجانب الأمني للنقل.

و بفضل هذا الدعم طور الديوان الوطني للرصد الجوي منتوجا جديدا يتعلق بالطرقات في طور التجربة يتمثل في نشر التوقعات الجوية على لوحات الإشهار الإلكترونية على مستوى الطريق السيار شرق-الغرب.

و سيقدم الديوان عبر هذه اللوحات للناقلين التوقعات المتعلقة بعدة معايير جوية (الظواهر المناخية و الأمطار و الثلوج و الضباب و مستوى اليقظة...)، مما سيسمح للسائقين و الناقلين عبر الطرقات (لاسيما ناقلي البضائع على مسافات طويلة) باتخاذ تدابير مسبقة و تفادي مشاكل وأخطار متعلقة بالظروف المناخية.

و ستكون هذه المعطيات متوفرة مسبقا إلى غاية 48 ساعة على موقع الواب للديوان الوطني للرصد الجوي.

كما ينوي الديوان الوطني للرصد الجوي إنشاء نفس النظام للنقل بالسكك الحديدية.

و للتذكير استفاد البرنامجين المتعلقين بالنقل I و II بتمويل إجمالي قدر ب 45 مليون أورو.