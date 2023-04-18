ورقلة : وضع حيز الخدمة "مشروع غاز للتسويق " بمعدل 10 ملايين متر مكعب/ يوميا بحاسي مسعود   

حاسي مسعود (ورقلة) - أشرف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك اليوم الثلاثاء على وضع رسميا حيز التشغيل "مشروع غاز موجه للتسويق" إنطلاقا من مركب صناعي يقع بحاسي مسعود (80 كلم شرق ورقلة) .

وسيساهم هذا المشروع الطاقوي الذي تطلب تمويلا ماليا إجماليا بقيمة 220 مليون دج ( ما يعادل 2 مليون دولار أمريكي) في تلبية الطلب الهائل على طاقة الغاز خلال الفترة الشتوية، من خلال توفير لغرض التسويق كمية قدرها 10 ملايين متر مكعب / يوميا من الغاز ي والتي يمكن أن تصل إلى 20 مليون متر مكعب / يوميا في حالة الحاجة، كما أوضح السيد عبد المومن ولد قدور خلال زيارة عمل للمنطقة .

وبالمناسبة أشاد الرئيس المدير العام لسوناطراك بالجهود المبذولة من قبل عمال سوناطراك بمساهمة شركات وطنية من أجل تجسيد وفي زمن قياسي (70 يوما فقط) هذا المشروع الذي يتمثل في توفير هذه الكمية من الغاز لأغراض التسويق عبر شبكة الغاز الموجه للبيع .

وخلال زيارته الميدانية اطلع السيد ولد قدور على سير نظام تطوير ومراقبة (نظام تسيير ومعلومات مقدمة) الذي يسمح بشكل سريع للغاية بالتقليص من المدة الغير منتجة للبئر عبر حقل حاسي مسعود الذي يحتوي على نحو 800 بئرا ي مع الرفع من قدراتها الإنتاجية ي كما جرى توضيحه .

ودعا من جهة أخرى إلى تعميم تطبيق هذا النظام المتطور من قبل فرق التقنيين الشباب عبر كافة الحقول على المستوى الوطني ي قبل أن يحضر عرض حول تنظيم حقل أورهود .

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وأنشئ حقل أورهود الذي يغطي مساحة إجمالية قوامها 54ر254 كلم مربع ي في 1 يوليو 1997 ي ويقع بحوض بركين (320 كلم جنوب- شرق حاسي مسعود )، وينقسم على ثلاث كتل استكشاف ي مسير من قبل شركة سوناطراك وشركاءها الأجانب ( أناداركو وسيبسا وبيرتامينا) .

ويهدف هذا المشروع العملاق الذي يعتبر نموذجا لشراكة ناجعة ي إلى الرفع من قدرة وحدة معالجة المياه الزيتية لإعادة ضخها والإحتفاظ على الضغط للخزان، علاوة على ضمان توفر قدرة كبس الغاز.

وقد وصل حقل أورهود الذي ينتج الزيت منذ 2002 و إلى غاية الآن إلى واحد (1) مليار برميل ي سيما بعد وضع حيز الإستغلال منشآته الرامية إلى الرفع من تدفق الزيت ي والمساهمة في تحسين الإسترجاع، ويعمل حسب القواعد البيئية السارية المفعول ي استنادا إلى شروحات قدمها إطارات خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا إطارات سوناطراك وممثلي مختلف مؤسسات الشركاء.

ويتعلق الأمر كذلك بمعالجة وإعادة ضخ المياه الزيتية ومعالجة انتشار المواد والرمال الملوثة ي والمسار الحيوي القابل للتحلل ي وإعادة استعمال المياه المستعملة المنزلية لأغراض السقي، كما أشير إليه.