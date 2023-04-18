التوقيع على 7 اتفاقيات بين مؤسسات عمومية اقتصادية في مجال خدمات النقل و التكوين

الجزائر- تم يوم الثلاثاء التوقيع على سبعة (7) اتفاقيات تعاون بين مؤسسات عمومية اقتصادية وذلك على هامش افتتاح فعاليات الطبعة ال 15 للصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض بالعاصمة بحضور عدد من الوزراء .

و قد أشرف وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان على مراسيم توقيع هذه الاتفاقيات السبعة التي أبرمت بين عدد من المؤسسات العمومية، نذكر الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة المحطة البرية للجزائر (سوقرال) مع مؤسسة بريد الجزائر و التي تخص إطلاق برنامج لتنصيب و استغلال موزعات آلية لسحب أوراق نقدية، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى بين المؤسستين لإنشاء مركز للطرود البريدية على مستوى المحطات البرية.

فضلا عن ذلك، تم التوقيع أيضا على اتفاق آخر بين بريد الجزائر و المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية يتم بموجبها وضع و استغلال موزعات آلية لسحب أوراق نقدية على مستوى محطات النقل بالسكك الحديدية، على غرار اتفاقية أخرى في نفس المجال وقعت مع مؤسسة مطار الجزائر و مؤسسات تسير المصالح المطارية لتنصيب الموزعات الآلية للأوراق النقدية على مستوى المطارات .

كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية بين "الجزائرية للطرقات السريعة" و المؤسسة العمومية للبت الإذاعي من أجل انجاز شبكة "آف آم " على باقة ترددات الإذاعة الوطنية على مستوى الطريق السيار شرق-غرب لتكون هذه المحطة في خدمة مستخدمي الطريق، حيث تتضمن مجموعة من البرامج الإذاعية خصوصا تلك المرتبطة بالتوجيهات و الإرشادات المرورية وحالة الطريق و إخبار أخرى ذات صلة بهذه المنشأة العمومية.

بالإضافة إلى اتفاقية وقعت بين مجمع الأشغال البحرية التابع لوزارة الأشغال العمومية و النقل و جامعة لونيسي علي بالعفرون ( البليدة ) من اجل ضمان برامج تربص و تكوين في المجال.

إلى جانب ذلك تم إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية الإيطالية للطرق السريعة و مؤسسة المراقبة التقنية للأشغال العمومية من أجل التعاون التقني و تطوير المشاريع و برامج المنشئات.

و أوضح وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان على هامش مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقيات أن هذه الأخيرة تدخل في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية العمومية في شتى المجالات بغية رفع مستوى التنافسية و تقديم خدمات توعية للمواطنين.