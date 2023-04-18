حصة الجزائر من صيد سمك التونة تصل إلى 1.306 طن لسنة 2018

وهران- أكد المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات أن المفاوضات التي جرت مؤخرا بمراكش مع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسي (سيكتا) أفضت برفع حصة الجزائر لصيد سمك التونة لسنة 2018 إلى 1.306 طن بزيادة تقدر ب 260 طن مقارنة بالسنة الماضية.

وأكد طه حموش في تصريح لوأج أن الوفد الجزائري الذي دافع عن حقوق الجزائر في صيد سمك التونة استطاع "بكل جدارة" رفع حصة الجزائر في اجتماع هذه اللجنة الدولية "سيكتا" التي جرى بين 14 و20 نوفمبر الجاري بمراكش، فيما لم تفلح العديد من الدول في نيل حصص إضافية.

ويحقق تصدير هذا النوع من السمك الذي غالبا ما تبيعه الجزائر مباشرة بعد صيده إلى الدول الأسيوية مداخيل بالعملة الصعبة، إذ تقدر القيمة المالية لألف طن من التونة الحمراء غير المسمنة بين 15 و 20 مليون يورو، حسب نفس المسؤول الذي ذكر أن الجزائر تعتزم الاستثمار قريبا في تسمين التونة محليا ما من شأنه أن يزيد في قيمتها المالية.

وكانت الجزائر قد تحصلت مؤخرا على موافقة "سيكتا" من أجل إنشاء 3 مزارع لتسمين التونة على المستوى الوطني، حيث تقدم حوالي عشرة مستثمرين بطلبات وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بالملف على اثنين من بينهم استوفوا على جميع الشروط الضرورية.

وقد شرعت المديرية العامة للصيد البحري رسميا في إجراء دراسات الجدوى لإطلاق هذا النشاط ، وفق ما أفاد به نفس المسؤول.

للتذكير فقد ارتفعت حصة الجزائر من صيد سمك التونة الحمراء لعام 2017 إلى 1.046 طن، فيما تم تحديدها في البداية ب 546 طن من قبل اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي خلال الاجتماع المنعقد في 2014 بمدينة جينوة الايطالية الذي خصص لتحديد مخطط توزيع حصص الصيد لكل دولة إلى غاية 2017 .

وقد استفادت الجزائر من الزيادة التدريجية في حصتها التي حددت ب 243 طن برسم عام 2014 ثم إلى 370 طن في 2015 و460 طن في 2016 وأخيرا إلى 1.046 طن البداية لسنة 2017 ما يعادل 2 من المائة من إجمالي الصيد المسموح به.

وأكد السيد حموش أن الجزائر ستجند كامل أسطولها المقدر ب 17 قاربا خاصا بصيد سمك التونة الحمراء لضمان صيد حصتها كاملة خلال موسم صيد التونة القادم الذي سينطلق خلال شهر مايو 2018.