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ميناء وهران : الانتهاء من أشغال ترميم الرصيف التجاري "السينغال" أواخر  ديسمبر القادم 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2017 14:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرات

وهران - يرتقب الانتهاء من أشغال ترميم الرصيف التجاري  "السينغال" بميناء وهران أواخر شهر ديسمبر القادم حسبما أفاد بذلك يوم  الثلاثاء الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية.

وتمثلت طبيعة أشغال ترميم هذا الرصيف الممتد على طول 390 متر في توسعة وتمديد  الرصيف نحو البحر بحوالي 12 متر اضافية وعمق بأقل من 11 متر يشير عيسي محمد في  حديث لوأج.

وأضاف أن الأشغال متقدمة وتوشك على نهايتها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 95  بالمائة على أن يسلم المشروع الذي أسند لمؤسسة جزائرية صينية مع نهاية العام  الجاري على أقصى تقدير.

وستسمح هذه الاشغال التي رصدت لها السلطات العمومية مبلغ 30 مليار دج فور  الانتهاء منها باستقبال ثلاثة بواخر ذات الحجم الكبير في أن واحد وإتاحة مساحة  أكبر بالميناء لشحن وتفريغ البضائع والسلع يضيف الرئيس المدير العام لمؤسسة  ميناء وهران.

كما سيتم مع نهاية الشهر الداخل أيضا الانتهاء من أشغال ترميم رصيف "كوناكري"  المخصص لمعالجة بواخر نقل المسافرين الممتد على طول 250 متر وعمق 10 أمتار  بنفس المؤسسة المينائية مما سيمكن من استقبال بواخر المسافرين بأكثر أريحية  كما أشير اليه.

للإشارة فقد شهد ميناء وهران خلال مواسم الاصطياف المنصرم ضغطا كبيرا بسبب  أشغال الترميم التي مست رصيفي "السينغال" و"كوناكري" حيث كان الرصيف التجاري  "دار البيضاء" يستقبل لوحده بمعدل باخرة وباخرتين للمسافرين يوميا القادمة من  فرنسا واسبانيا.

وقد تسببت أشغال ترميم الرصيفين التي انطلقت منذ يوليو 2014 في تقليص سعة  الأرصفة بالميناء الى 35 بالمائة يشير عيسي محمد.

 

من جهة أخرى فقد انتهت شهر أغسطس المنصرم أشغال تدعيم كاسر الأمواج الرئيسي  لميناء وهران الممتد على مسافة 3 كلم حيث تمثلت طبيعة الأشغال في وضع المكعبات  الاسمنتية وفق المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
ميناء وهران : الانتهاء من أشغال ترميم الرصيف التجاري "السينغال" أواخر  ديسمبر القادم 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2017 14:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 140 مرة   شارك

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