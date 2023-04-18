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الجزائر-الفيتنام: نحو إرساء اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال السكن و العمران في غضون 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2017 10:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات
الجزائر-الفيتنام: نحو إرساء اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال السكن و العمران في غضون 2018

الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد  طمار ونظيره الفيتنامي السيد فام هونق ها يوم الاثنين بالجزائر عن إرادتهما  في إرساء اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال السكن والعمران والمدينة خلال السنة المقبلة, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأبدى الوزيران إرادتهما في التوصل إلى مخطط عمل مشترك "في أقرب الآجال" من  أجل إرساء اتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السكن والعمران  والمدينة في غضون سنة 2018.

 

 

ولدى استقباله لوزير البناء الفيتنامي ,رئيس اللجنة المشتركة للتعاون  الجزائري -الفيتنامي في دورتها الحادية عشر, السيد فام هونق ها الذي كان  مرفوقا بوفد هام, عرض وزير السكن والعمران والمدينة البرنامج السكني بمختلف  صيغه وكذلك الجانب المتعلق بالمدن الجديدة.

 

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من جانبه أبدى وزير البناء الفيتنامي اعجابه بالإنجازات السكنية المجسدة في  الجزائر, معرجا في ذات السياق على سياسة السكن والتهيئة العمرانية في بلاده  بصيغها المختلفة وكذا طرق تمويلها. 

كما تناولت المحادثات " التعاون ما بين البلدين في مجال السكن والعمران  والمدينة وسبل تعزيزها عن طريق تبادل الخبرات وتشجيع الشراكة", يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الفيتنام: نحو إرساء اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال السكن و العمران في غضون 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2017 10:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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