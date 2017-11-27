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اجتماعات أوبك و خارج أوبك يومي الأربعاء والخميس بفيينا

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تشرين2/نوفمبر 2017 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرات
اجتماعات أوبك و خارج أوبك يومي الأربعاء والخميس بفيينا

الجزائر- سيعقد اجتماع لجنة المتابعة الوزارية التي تضم الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة هذا الأربعاء بفيينا (النمسا) والذي يسبق الندوة الوزارية لمنظمة الدول الأعضاء في أوبك المرتقبة هذا الخميس، التي ستتبع بالاجتماع الوزاري لدول أوبك والمنتجين غير الأعضاء و  التي سيحضرها وزير الطاقة  السيد مصطفى قيطوني ، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

ويبحث اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لأعضاء أوبك و المنتجين غير الأعضاء في المنظمة  نتائج أشغال لجنة الخبراء  (اللجنة الفنية المشتركة)، حسبما اشار ذات المصدر.

للتذكير، فإن لجنة المتابعة الوزارية لأعضاء أوبك و الدول غير الأعضاء  أنشئت عقب الندوة الوزارية لدول أوبك ال 171 المنعقدة في نوفمبر 2016 ، وإعلان اتفاق التعاون الموقع خلال الاجتماع الوزاري الذي ضم الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة الذي عقد في نوفمبر 2016 بفيينا.

وكلفت لجنة المتابعة الوزارية للدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء بمراقبة مدى تنفيذ الأهداف المسطرة خلال الدورة ال 171 للندوة الوزارية للأوبك، وكذا مدى الالتزام بإعلان التعاون القاضي بتحديد الإنتاج الموقع بين دول أوبك و المنتجين خارجها.

و تعمل اللجنة أيضا على تسهيل عملية تبادل التحليلات و وجهات النظر المشتركة، ما يسهم في تقييم التزام الدول الموقعة على الاتفاق.

وتضم اللجنة 3 دول أعضاء في أوبك وهي الجزائر والكويت وفنزويلا، ودولتين غير أعضاء وهي روسيا وعمان.

وقررت الدول الأعضاء في أوبك خلال الدورة غير العادية  ال 170 للاجتماع  الندوة الوزارية للمنظمة  في سبتمبر 2016 ، تعديل انتاجها ليتراوح ما بين  5ر32 إلى 33 مليون برميل /اليوم و إنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر من أجل ضبط و إعداد  تفاصيل الاتفاق.

وتم تحديد هذه التفاصيل في إطار مقترحات جزائرية تم اعتمادها خلال الدورة  ال 171 للاجتماع العادي لندوة المنعقدة في نوفمبر 2016 بفيينا.

كما عقدت اللجنة رفيعة المستوى أيضا اجتماعات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة، خلصت إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء المشاركين في اجتماع ديسمبر 2016.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماعات أوبك و خارج أوبك يومي الأربعاء والخميس بفيينا
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تشرين2/نوفمبر 2017 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرة   شارك

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