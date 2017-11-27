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أوبيب: الجزائر ستواصل الاضطلاع ب"دور أساسي" في جميع اتفاقات المنظمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تشرين2/نوفمبر 2017 15:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرات
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صورة وأج

لندن- أكد خبراء بريطانيون في تصريحات لوأج عشية ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) المزمع انعقادها في 30 نوفمبر بفيينا (النمسا) أن الجزائر ستواصل الاضطلاع ب"دور أساسي" في كل اتفاقات المنظمة البترولية.

وأوضح بيير كوران مدير بشركة تكوين في التجارة والمالية "Amplify Trading" وانتوني تشونغ أستاذ بكلية إدارة الأعمال بنوتنغهام وبجامعة ترانت لندن ومدير الشركة، أنه بالرغم من هيمنة بعض بلدان الأوبيب من حيث الإنتاج، على غرار المملكة العربية السعودية والعراق وايران فإن الجزائر تبقى عاملا مؤثرا ضمن المنظمة البترولية.

ويرى الخبيران أنه بإمكان الجزائر أن تفرض نفسها على المدى الطويل ضمن خريطة طاقوية ومعدنية جديدة بفضل قدراتها المعتبرة من حيث الطاقات المتجددة والحديد والفوسفات واليورانيوم.

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و أشارا إلى ضرورة تطوير القطاع البترولي والغازي لضمان نجاح السياسة الاقتصادية للجزائر على المدى الطويل، علما أن المحروقات تمثل قطاعا هاما بالنسبة للناتج المحلي الخام للبلاد ويطغى على الصادرات.

من جهته ذكر الخبير الياس بوكرامي مدير برامج البترول والغاز والمالية بكلية الأعمال والإدارة بجامعة ريجانت لندن بأن الجزائر لعبت دورا هاما في التقريب بين منظمة الأوبيب وروسيا مما أثر إيجابيا على أسعار البترول.

وأكد أنه يمكن أن يكون للجزائر دورا "أهم" في المستقبل القريب بفضل موقعها الجيوستراتيجي وقدراتها الطاقوية موضحا أن "مخزونات الجزائر من الغاز الصخري من بين الأهم في العالم وتتيح بديلا حقيقيا يمكن استغلاله في مجال الأمن الطاقوي لبلدان المنطقة".

من جهة أخرى وفيما يتعلق بندوة فيينا المقبلة واستنادا إلى التصريحات الأخيرة لوزيري الطاقة الروسي والسعودي يرى كل من انتوني تشونغ وبيير كوران أنه سيتم تمديد اتفاق تخفيض الانتاج المبرم منذ تسعة (9) أشهر.

للتذكير توصل أعضاء  منظمة الاوبيب و شركائهم الأساسيين في ديسمبر 2017 إلى اتفاق من أجل تخفيض انتاجهم بمقدار 8ر1 مليون  برميل في اليوم إلى غاية مارس 2018 من اجل عودة  التوازن في السوق و رفع الأسعار.

و يعتبر  الخبيران أنه في مصلحة الأوبيك العمل من أجل الوصول إلى سعر مستقر بغية التخفيف من أثر انخفاض الأسعار على ميزانيات الدول الأعضاء.

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و أكد الخبيران أن "تخفيض الإنتاج ضرورة و ليس خيارا بالنسبة لمنتجي النفط".

و من جهته أبرز السيد بوكرامي أن لقاء فيينا سيعقد في سياق موات يتميز بمنحى  تصاعدي للأسعار.

و يؤكد  الخبير أن تعزيز الأسعار في 2017 يرجع جزئيا إلى " تطابق الرؤى  الاقتصادية لدول الاوبيب و لروسيا التي فهمت بشكل سريع منذ  الصدمة النفطية لعام 2014 بأن الانخفاض لم يكن ظرفي".

و يشاطر نفس الخبير رأي الخبيرين الآخرين، معتبرا أنه "قد يتم تمديد الاتفاق و احترام الحصص".

و من جهتها تعتبر الخبيرة في الطاقة، إطار سابق  في المجمع النفطي العملاق "بريتيش بتروليوم" السيدة كورنيليا ماير بأن التوقعات بالنسبة  للسنة المقبلة" قد تكون أقل تفاؤلا من المنتظر".

و تشير  السيدة ماير أن منظمة الاوبيب و المرصد التابع لمنظمة التعاون والتنمية  الاقتصادية و كذا الوكالة الدولية  للطاقة أجمعت على أن الطلب على  النفط سيستمر في الارتفاع خلال سنتي 2017 و 2018 مع زيادات  ب 5ر1 مليون برميل  في اليوم و ب 4ر1 مليون  برميل في اليوم على التوالي.

كلـمات مفتـاحيــة :
أوبيب: الجزائر ستواصل الاضطلاع ب"دور أساسي" في جميع اتفاقات المنظمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تشرين2/نوفمبر 2017 15:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرة   شارك

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