مؤسسات صينية ترغب في الاستثمار في مجال صناعة السيارات بالجزائر

بكين - صرح سفير الجزائر في الصين أحسن بوخالفة ببكين أن عدة مؤسسات صينية ناشطة في مختلف القطاعات على غرار صناعة السيارات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال أعربت عن املها في الاستثمار في الجزائر.

وأكد السيد بوخالفة لوفد من الصحافة الوطنية في زيارة للصين في اطار اتفاق شراكة بين اتصالات الجزائر و المؤسسة الصينية المختصة في الاتصالات هواوي أن " عدة مؤسسات صينية ناشطة في مختلف الميادين الاقتصادية أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر من خلال مشاريع تحقيق قدرات انتاج لاسيما في صناعة السيارات و صناعة سيارات الوزن الخفيف و الثقيل و كذا الحافلات".

و أوضح الديبلوماسي الجزائري في هذا السياق أن أكثر من 1000 مؤسسة صينية متواجدة بالجزائر.

و من جهة أخرىي قال نفس المسؤول "نأمل في أن يكون للحضور الصيني في الجزائر أكثر أهمية من خلال الاستثمارات المباشرة و المشاركة في المشاريع الحكومية و كذا في المشاريع الضرورية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال وضع طاقات انتاج".

و أوضح في هذا الصدد أن العديد من المؤسسات الصينية تريد الاستثمار في الجزائر التي تمنحي على حد تعبيرهي امتيازات " معتبرة" مثل اليد العاملة المؤهلة و الأجور المعتبرة للعامل و قربها من الأسواق الافريقية و الاوربية.

من جانب آخري أشار السيد بوخالفة الى " التواجد القوي" للصينيين بالجزائر مضيفا أن 55000 تأشيرة دخول الى الجزائر تم تسليمها في سنة 2016 لعمال و اطارات صينيين.

و أعلن من جهة اخرى عن تنظيم المعرض الدولي للاستيراد من شانغاي (الصين) سنة 2018 داعيا المؤسسات الجزائرية للتوجه الى الصين و اغتنام الفرصة من أجل اقامة روابط مع مؤسسات صينية أخرى.

و على صعيد آخري اشار السيد بوخالفة الى التواجد " الضئيل " للجزائريين المقيمين في الصين.

للإشارة يقدر عدد الجزائريين المسجلين في السجلات القنصيلة ب 800 من بينهم 560 بالسجلات الانتخابية علما أن أغلبيتهم طلبة و رجال أعمال يأتون الى الصين لإقامة قصيرة مضيفا أن ما لا يقل عن 300 جزائري يقيمون في الصين لفترات طويلة أو بشكل نهائي.

من جهة أخرىي أعلن الديبلوماسي الجزائري أن احياء الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر و الصين سنة 2018 سيتميز " بتنظيم تظاهرات مختلفة ذات طابع سياسي و اقتصادي و ثقافي".

و وصف المسؤول الجزائري العلاقات الصينية-الجزائرية ب" التاريخية" اذ تعود الى سنة 1958 أي بأربع سنوات قبل الاستقلال الوطني.