معدل التضخم السنوي يصل 6 % إلى غاية أكتوبر 2017

الجزائر-بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 6 بالمائة إلى غاية أكتوبر 2017 ، حسبما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من نوفمبر 2016 إلى غاية أكتوبر 2017 ، مقارنة بالفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2015 إلى أكتوبر 2016.

وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر أكتوبر2017 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة فقد بلغت قرابة 5ر0 بالمئة.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية، وحسب فئة المنتوجات سجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب 1 في المائة مدفوعة خاصة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة .

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و قد ارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ، و ذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار عدة منتجات خاصة الفواكه (+20 في المائة) و اللحوم البيضاء (الدجاج) بـ 2ر4 في المائة و منتوج البطاطا (+ 3 ر5 بالمئة) .

و بالمقابل ي تم تسجيل انخفاض في أسعار الخضر (- 6ر5 في المائة) في اكتوبر المنصرم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

من جانبه سجل متغير أسعار المنتجات الغذائية- الصناعية ارتفاعا طفيفا ب ( +1ر0 بالمئة).

أما أسعار المنتجات المصنعة فارتفعت ب 1ر0 بالمئة، بينما عرفت أسعار الخدمات استقرارا .

وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الملابس و الأحذية ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمئة، بينما تميزت أسعار باقي المواد سواء بارتفاع طفيف أو استقرار حسب نفس المصدر.

للتذكير، كان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المائة.

وحسب توقعات وزارة المالية فإن معدل التضخم سيستقر في حدود 5ر5 بالمئة في 2018 و 4 بالمئة في 2019 و 5ر3 بالمائة في 2020.