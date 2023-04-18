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المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون المالية 2018

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تشرين2/نوفمبر 2017 14:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 256 مرات
المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون المالية 2018

الجزائر- صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 يوم الأحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و أعضاء آخرين من الحكومة.

و يتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.

 اقرأ أيضا: إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2018 تصب في صالح الوطن و المواطن

و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير(مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017).

و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) ز تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).

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المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون المالية 2018
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تشرين2/نوفمبر 2017 14:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 256 مرة   شارك

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