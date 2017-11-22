الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك وشركات طاقوية أجنبية    

يذكر أن هذا العقد تم توقيعه في 17 يناير 2010 بين مجمع "سوناطراك" و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من جهة و شركات, " أينال" الايطالية و " ريبسول " الاسبانية و "جي دي آف سوييز " الفرنسية , و القاضي باستكشاف و استغلال المحروقات في الموقع المسمى " جنوب شرق اليزي " الكتل 232 و241.
وبمقتضى ملحق العقد محل المصادقة يتم التحويل لمجمع سوناطراك مجانا الحصص التي تحوز عليها الشركتين الأجنبيتين " اينال" و" جي دي آف سوييز " في الحقل الجنوبي الشرقي بإيليزي .
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وبناء على ملحق العقد سيحصل مجمع سوناطراك على 5ر64 بالمائة من الحصص في هذا الحقل في حين تقدر حصة الشركة الاسبانية "ريبسول" بـ 5ر35 بالمائة.