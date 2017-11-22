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الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك وشركات طاقوية أجنبية    

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2017 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرات
الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك وشركات طاقوية أجنبية    

الجزائر - صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الأربعاء  برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق لعقد بين مجمع "سوناطراك" و الوكالة  الوطنية  لتثمين موارد  المحروقات (ألنفظ) من جهة و ثلاثة شركات  اجنبية  تنشط  في مجال المحروقات.

يذكر أن هذا العقد تم توقيعه في 17 يناير 2010  بين مجمع "سوناطراك" و  الوكالة  الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من جهة و شركات, " أينال"  الايطالية  و " ريبسول " الاسبانية و "جي دي آف سوييز " الفرنسية , و القاضي  باستكشاف و استغلال المحروقات في الموقع المسمى " جنوب  شرق  اليزي "  الكتل  232 و241.

وبمقتضى ملحق العقد محل المصادقة  يتم التحويل لمجمع سوناطراك مجانا الحصص  التي تحوز عليها الشركتين الأجنبيتين " اينال"  و" جي دي آف  سوييز "  في الحقل الجنوبي الشرقي بإيليزي .

 

 

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 وبناء على ملحق العقد سيحصل مجمع سوناطراك على 5ر64 بالمائة من الحصص في هذا الحقل في حين تقدر حصة الشركة الاسبانية "ريبسول" بـ  5ر35 بالمائة.

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الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك وشركات طاقوية أجنبية    
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2017 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرة   شارك

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