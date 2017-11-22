الطريق السيار شرق-غرب: الموافقة بالتراضي على صفقة أنجاز مقطع الدرعان بالطارف نحو الحدود التونسية  

الجزائر - وافق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على إبرام صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و الشركة الصينية (سي تي آس) للإتمام أشغال انجاز الشطر الأخير من الطريق السيار شرق- غرب (84 كلم) بين الدرعان بولاية الطراف و الحدود الجزائرية التونسية، حسبما علم اليوم الاربعاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء.

وقد حث السيد بوتفليقة الجهاز التنفيذي لإتمام انجاز هذا المقطع من الطريق السيار في اقرب الآجال.

للتذكير، فإن أشغال اتمام هذا المقطع من الطريق السيار المتوقفة منذ سنة 2012 قد انطلقت منذ أسبوع.

ووفقا لما ذكره وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان، فإن أشغال هذا المشروعي الذي يعبر ثماني بلديات من ولاية الطارف، بما في ذلك بحيرة الطيور، والبسباس، وعين لعسل، ستستكمل سنة 2019 مؤكدا أن المشروع تتطلب استثمار عمومي بنحو 84 مليار دينار.

ومن شأن هذا المشروع أن يستحدث 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف تخصصات قطاع الأشغال العمومية وسيسمح ببعث ديناميكية جديدة في المنطقة ويجعل من ولاية الطارف منطقة عبور بامتياز.