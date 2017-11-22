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الطريق السيار شرق-غرب: الموافقة بالتراضي على صفقة أنجاز مقطع الدرعان بالطارف نحو الحدود التونسية  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2017 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 519 مرات
الطريق السيار شرق-غرب: الموافقة بالتراضي على صفقة أنجاز مقطع الدرعان بالطارف نحو الحدود التونسية  

الجزائر - وافق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على إبرام صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و الشركة  الصينية (سي تي آس)  للإتمام أشغال انجاز  الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-  غرب (84 كلم) بين الدرعان بولاية الطراف و الحدود الجزائرية التونسية، حسبما  علم اليوم الاربعاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء.

وقد حث السيد بوتفليقة الجهاز التنفيذي لإتمام انجاز هذا المقطع من الطريق السيار في اقرب الآجال.

للتذكير، فإن أشغال اتمام هذا المقطع من الطريق السيار المتوقفة منذ سنة 2012   قد انطلقت منذ أسبوع.

 

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ووفقا لما ذكره وزير الأشغال العمومية والنقل  السيد عبد الغني زعلان،  فإن  أشغال  هذا المشروعي الذي يعبر ثماني بلديات من ولاية  الطارف،  بما في ذلك  بحيرة الطيور، والبسباس، وعين لعسل،  ستستكمل سنة  2019 مؤكدا أن المشروع  تتطلب استثمار عمومي  بنحو  84 مليار دينار. 

ومن شأن هذا المشروع أن يستحدث 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف  تخصصات قطاع الأشغال العمومية  وسيسمح ببعث ديناميكية جديدة  في المنطقة ويجعل  من ولاية الطارف منطقة عبور بامتياز.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطريق السيار شرق-غرب: الموافقة بالتراضي على صفقة أنجاز مقطع الدرعان بالطارف نحو الحدود التونسية  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2017 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 519 مرة   شارك

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