الجزائر-كندا: التطرق مع إلى التعاون الصناعي والمنجمي 

وتمحورت المحادثات حول التعاون الثنائي في المجالين الصناعي و المنجمي, لاسيما قطاعات النشاطات التي تتمتع فيها المؤسسات الكندية بخبرة عالية و مهارة كبيرة .

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على الصناعة المنجمية والحديد و الصلب و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا على الجوانب المتعلقة بالتكوين والمساعدة التقنية لاسيما لفائدة المؤسسات التي تتوفر على قدرات في مجال التصدير.

وحسب ذات المصدر, أعرب السيد يوسفي للسفيرة الكندية عن استعداد مصالح دائرته الوزارية لتقديم الدعم الضروري لمشاريع الشراكة التي تحملها المؤسسات الكندية معربا عن أمله في مشاركة فعالة لمؤسسات هذا البلد في مختلف الفروع الصناعية.

وأضاف بيان الوزارة أن سفيرة كندا أبرزت, من جهتها، الأهمية التي توليها الحكومة الكندية لتطوير الشراكة مع متعاملين جزائريين قصد ولوج الأسواق المغاربية والافريقية.