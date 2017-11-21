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الجزائر-كندا: التطرق مع إلى التعاون الصناعي والمنجمي 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تشرين2/نوفمبر 2017 08:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرات

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة سفيرة كندا بالجزائري السيدة باتريسيا ماكولاغ  التي تطرق معها إلى التعاون الثنائي في مجالي الصناعة و المناجم, حسب ما افاد  به بيان للوزارة.

وتمحورت المحادثات حول التعاون الثنائي في المجالين الصناعي و المنجمي, لاسيما قطاعات النشاطات التي تتمتع فيها المؤسسات الكندية بخبرة  عالية و مهارة كبيرة.

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على الصناعة المنجمية والحديد و الصلب و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا على الجوانب المتعلقة بالتكوين والمساعدة  التقنية لاسيما لفائدة المؤسسات التي تتوفر على قدرات في مجال التصدير.

وحسب ذات المصدر, أعرب السيد يوسفي للسفيرة الكندية عن استعداد مصالح  دائرته الوزارية لتقديم الدعم الضروري لمشاريع الشراكة التي تحملها المؤسسات  الكندية معربا عن أمله في مشاركة فعالة لمؤسسات هذا البلد في مختلف الفروع  الصناعية.

 

وأضاف بيان الوزارة أن سفيرة كندا أبرزت, من جهتها، الأهمية التي  توليها الحكومة الكندية لتطوير الشراكة مع متعاملين جزائريين قصد ولوج الأسواق  المغاربية والافريقية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-كندا: التطرق مع إلى التعاون الصناعي والمنجمي 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تشرين2/نوفمبر 2017 08:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرة   شارك

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