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سونلغاز تسترجع  حوالي  20 بالمئة من المستحقات غير المدفوعة خلال 3 اشهر

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تشرين2/نوفمبر 2017 20:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات
سونلغاز تسترجع  حوالي  20 بالمئة من المستحقات غير المدفوعة خلال 3 اشهر

الجزائر- قال الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) السيد محمد عرقاب اليوم الاثنين أن هذه الاخيرة استطاعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحصيل ما يقارب من 20 بالمائة  من الديون المستحقة لدى زبائنها من القطاعين العام والخاص.

و صرح السيد عرقاب للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده مع مسؤولين المؤسسة أن الشركة  تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تحصيل ما يقرب من 20 بالمائة من ديونها التي بلغت حوالي 70 مليار ديناري من زبائنها من القطاعين العام والخاص".وأضاف  قائلا"  خطة العمل الرامية لتغطية مستحقات المؤسسة تسير على طريق جيد وحققنا نتائج ملموسة" . وفيما يتعلق بالزبائن العمومين (الادارات والشركات) أشار ذات المسؤول أن المجموعة قد وضعت جدولا زمنيا مع هذه الفئة من المشتركين لدفع ديونهم لشركة سونلغاز عبر 48 ولاية مشيرا أن الولاة يرافقون سونلغاز في خطة عملها  لنجاح هذه العملية التي ستدوم عدة سنوات .

 

ووفقا للحصيلة التي تم تقديمها على هامش هذا الاجتماعي أتمت  مجموعة سونلغاز عام 2016 بتحصيل مستحقات غير مدفوعة من طرف الزبائن  تقدر  ب6ر54  مليار ديناري في حين كانت  التوقعات لعام 2017 تتوقع رقم 1ر49 مليار دينار.

كلـمات مفتـاحيــة :
سونلغاز تسترجع  حوالي  20 بالمئة من المستحقات غير المدفوعة خلال 3 اشهر
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تشرين2/نوفمبر 2017 20:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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