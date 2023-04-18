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سكن: اطلاق عملية اختيار المواقع لفائدة 66 ألف مكتتب في برنامج "عدل 2" نهاية نوفمبر الجاري

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تشرين2/نوفمبر 2017 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 192 مرات
سكن: اطلاق عملية اختيار المواقع لفائدة 66 ألف مكتتب في برنامج &quot;عدل 2&quot; نهاية نوفمبر الجاري

الجزائر- كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الاثنين بالجزائر عن اطلاق عملية اختيار المواقع التي تشمل 66 ألف وحدة سكنية في اطار برنامج البيع بالإيجار"عدل" و ذلك نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير, خلال زيارة تفقدية إلى مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" للإطلاع على سير الاجراءات الادارية ورصد انطباعات المواطنين, أن الوزارة الوصية تعمل على فتح عملية اختيار المواقع لصالح 66 ألف مكتتب في اطار برنامج عدل 2 بنهاية نوفمبر الجاري والاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير , وتخص أزيد من 34 ولاية, خاصة الولايات الكبرى التي تعرف ضغطا معتبرا من حيث الطلب.

وسيتم -حسب نفس المصدر- وضع حجر الأساس لأزيد من 12ألف و900 وحدة سكنية عبر الوطن, حيث سيتم القيام بزيارات بالموازاة مع إطلاق الاشغال للاطلاع على سير أشغال الورشات(بجاية أكثر من 4000 وحدة مثلا) .

وحسب السيد طمار فإن هذه الزيارات ستسمح بتحديد أسباب تعطل بعض المشاريع ودراستها من أجل تقديم حلول إما بإزالة العراقيل ومواصلة الاشغال أو اتخاذ قرارات تجاه المقاولين المكلفين بالإنجاز.;

وعليه أصدر السيد طمار قرار يقضي بإرسال عدة فرق ابتداء من الأحد المقبل إلى الولايات مهمتها إنجاز إحصاء دقيق عن مدى تقدم المشاريع في الولايات خاصة منها التي تعرف مشاكل التأخر مثل ولايات تبسة ومعسكر وتيسمسيلت. 

وسيعرف شهر نوفمبر الجاري أيضا توزيع قرارات التخصيص المسبق لأكثر من 2700 مستفيد , وتسليم المفاتيح لأكثر من 1500 مستفيد عبر عدة ولايات .

وأحصت الوزارة الوصية 3400 طعن ما تزال قيد الدراسة من بين 15 ألف طعن تم استلامه منذ انطلاق عمليات التسجيل , والتي ينتظر استكمال دراستها و الرد على أصحابها قبل نهاية السنة الجارية.

كلـمات مفتـاحيــة :
سكن: اطلاق عملية اختيار المواقع لفائدة 66 ألف مكتتب في برنامج "عدل 2" نهاية نوفمبر الجاري
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تشرين2/نوفمبر 2017 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 192 مرة   شارك

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