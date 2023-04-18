 تراجع العجز التجاري  بـ 34 % خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2017

الجزائر-انخفض العجز التجاري للجزائر إلى 5ر9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017ي مقارنة مع عجز قدره 4ر14 مليار دولار في نفس الفترة من 2016ي بانخفاض قدره 9ر4 مليار دولار ما يمثل تراجع يقارب 34 بالمائة حسبما علمت (وأج) لدى الجمارك.

وارتفعت الصادرات بشكل ملفت لتصل إلى 67ر28 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2017 مقابل 5ر24 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2016 (+1ر17 بالمائة ) بارتفاع قدره 2ر4 مليار دولار وفقا لبيانات المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك.

أما بالنسبة للوارداتي فقد انخفضت ولكن بشكل طفيف حيث بلغت 18ر38 مليار دولار مقابل 88ر38 مليار دولار (-1ي8بالمائة ) أي بانخفاض قدره 700 مليون دولار حسب ذات المصدر.

أما بالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادراتي فقد ارتفع إلى 75 بالمائة مقابل 63 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

ولا تزال المحروقات تمثل الجزء الأكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج (8ر94? من إجمالي حجم الصادرات) و التي استقرت عند 18ر27 مليار دولار أمريكي مقابل 04ر23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016ي بزيادة قدرها 14ر4 مليار دولار ما يمثل زيادة قدرها حوالي 18بالمائة ي و ذلك اثر انتعاش أسعار النفط العالمية.

و بخصوص الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 49ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر3 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وتتمثل الصادرات خارج المحروقات في المنتجات نصف مصنعة بـ 05ر1 مليار دولار (مقابل 07ر1 مليار دولار )ي والسلع الغذائية مع 301 مليون دولار(مقابل 246 مليون دولار أمريكي)ي والمعدات و التجهيزات الصناعية بـ 64 مليون دولار أمريكي (مقابل 38 مليون دولار )ي و المواد الخام بـ 59 مليون دولار (مقابل 71 مليون دولار )ي السلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 16 مليون دولار (مقابل 17 مليون دولار) والمعدات و التجهيزات الموجهة للقطاع الفلاحي بـ 15ر0مليون دولار مقابل (05ر0 مليون دولار).

ارتفاع في واردات المنتجات الغذائية والوقود:

فيما يخص الوارداتي فقد لوحظ زيادة في استيراد المنتجات الغذائية والطاقوية ومواد التشحيم والمنتجات التجهيز الزراعي والمنتجات نصف المصنعة.

و قد بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية 12ر7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقابل 81ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 (+ 5ر4 بالمائة )ي والمنتجات نصف مصنعة ب 07ر9 مليار دولار مقابل 86ر8 (4ر2 بالمائة )ي ومنتجات الطاقة والزيوت (الوقود على وجه الخصوص) ب 5ر1 مليار دولار مقابل 03ر1 مليار دولار (+ 06ر44 بالمائة ) والمعدات الزراعية ب 508 مليون دولار مقابل 403 مليون دولار (+ 05ر26 بالمائة).

ومن ناحية أخرىي انخفضت الوارداتي وإن كانت طفيفةي في منتجات التجهيز الصناعيي التي بلغت 72ر11 مليار دولار مقابل 67ر12مليار دولار (-7.5بالمائة )ي والسلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 04ر7 مليار دولار مقابل 84ر7مليار دولار (-10.15?)ي وبلغ إجمالي واردات المنتجات الخام ب22ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 25ر1 مليار دولار (-2.4 بالمائة).

أما فيما يتعلق بتمويل الاستيراد ي فقد بلغت قيمة السلع المستوردة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 ما قيمته 18ر38 مليار دولار ي تم دفع مبلغ 24ر23 مليار دولار نقدا ( 88ر60 بالمائة) من مجموع الواردات .

أما التمويل عبر القروض فقد بلغ 56ر13 مليار دولار (52ر35 في المائة من الواردات)ي في حين تم تمويل واردات بقيمة 6 ملايين دولار عن طريق حسابات خاصة للعملة الصعبة (02ر0 في المائة).

وتم تمويل الواردات المتبقية بواسطة وسائل دفع أخرى بنحو 37ر1 مليار دولار (6ر3 بالمائة من اجمالي الواردات).

وفيما يتعلق بالشركاء التجارييني يلاحظ أن الزبائن الخمسة الأوائل للجزائري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017ي كانت إيطاليا مع 62ر4 مليار دولار(12ر16 بالمائة من مجموع الصادرات الجزائرية)ي تليها فرنسا ب 44ر3 مليار دولار (02ر12بالمائة )ي إسبانيا ب 14ر3 مليار دولار (97ر10?)ي والولايات المتحدة ب 64ر2 مليار دولار أمريكي (9.22 بالمائة ) و البرازيل ب 1.72 مليار دولار أمريكي (6.01 بالمائة ).

أما بالنسبة للموردين الرئيسيين للجزائري فإن الصين ما زالت في الصدارة ب 7.29 مليار دولار أمريكي (19.11 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) تليها فرنسا ب 3.47 مليار دولار (9.1 بالمائة )ي من إيطاليا مع 3.04 مليار دولار أمريكي (7.9بالمائة ) وإسبانيا 2.56 مليار دولار أمريكي (6.7 بالمائة ) وألمانيا 2.54 مليار دولار أمريكي (65ر6 بالمئة).

أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2017:

فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد و تطورها خلال العشرة اشهر الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016.

و قد استقبلت هذه الدول الزبونة أكثر من 86 بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية خلال الاشهر العشر الأولى من السنة الجارية.

المصدر : المركز الوطني للإعلام و الاحصائيات التابع للجمارك.

البلدان القيمة (مليون دولار) التطور (مقارنة بالفترة ذاتها لـ 2016)

ايطاليا .623 .4 +

9ر7%

فرنسا 3.446

+ٍ1ر14%

اسبانيا 3.145 -3ر2%

الولايات المتحدة الأمريكية 2.644 -7ر9

%

البرازيل 1.723 +

6ر29 %

هولندا 1.639

+9ر32 %

تركيا 1.563

+1ر45%

بريطانيا 1.420

+6ر47 %

بلجيكا 751

- 6ر8%

الهند 744

7ر54 %

البرتغال 714

+3ر2 %

تونس 651 +

6ر22 %

الصين 601

+ 4ر104%

كندا 590

3ر49 %

جمهورية كوريا 427

المجموع الفرعي : 24.681

المجموع : 28.671 .

أهم الدول الممونة للجزائر خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2017:

فيما يلي قائمة الدول الرئيسية الممونة للجزائر و قيمة الواردات من هذه الدول خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2017 و تطورها مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

الدول القيمة (مليون دولار) التطور(مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2016)

الصين 7.297 9ر4+ %

فرنسا 3.474 1ر14- %

ايطاليا 3.046 8ر22 %-

اسبانيا 2.561 03ر14- %

المانيا 2.540 2ر6+%

تركيا 1.701 +5ر4 %

الولايات المتحدة 1.491 32ر21-%

كوريا الجنوبية 1.487 51ر73+%

الأرجنتين 1.219 16ر8+%

البرازيل 1.183 + 44ر16 %

روسيا 1.104 -

الهند 849 + 75ر12 %

بلجيكا 536 7ر4+%

زيلاندا الجديدة 529 33ر76%

هولاندا 523 - 36ر9 %

المجموع الفرعي

29.440

المجموع

38.177.

المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.