بسكرة ستصبح قطبا لإنتاج الكهرباء في آفاق 2023

وكشف ذات المسؤول خلال جلسة عمل عقدها بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية بعاصمة الزيبان بحضور إطار من ذات المجمع أنه بالإضافة إلى المحطة المتواجدة ببلدية أوماش التي تنتج 400 ميغاواط سيتم إنجاز محطة جديدة في آفاق 2020 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواطي فيما ستدخل محطة ثالثة حيز الإنتاج بطاقة مماثلة في حدود سنة 2023 لتصبح بذلك بسكرة "أهم قطب لإنتاج الكهرباء في البلاد."
وأوضح السيد عرقاب أن المشاريع المسجلة عبر الولاية تأتي لمواكبة التسارع في التنمية الذي تشهده هذه المنطقة و ذلك لتغطية الطلبات المتزايدة لاسيما لفائدة المستثمرين في المجالين الصناعي والفلاحي فضلا عن الاستهلاك المنزلي.
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من جهة أخرى، أشار الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إلى أنه و لأجل ترقية الخدمة العمومية لفائدة المواطنين تم وضع في متناول الزبائن مكاتب لتقديم المعلومات اللازمة حول منتجات المؤسسة بما في ذلك الإرشادات المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وكان السيد عرقاب قد استهل زيارته لولاية بسكرة بالوقوف على ورشات إنجاز المحطات الثلاث لتوليد الكهرباء بمنطقة الشقة بإقليم بلدية أوماش على مسافة 70 كلم بأقصى جنوب الولاية إلى جانب معاينة مشروع إنجاز محول كهربائي بالجهة الغربية للولاية.