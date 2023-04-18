بسكرة ستصبح قطبا لإنتاج الكهرباء في آفاق 2023

بسكرة - أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب، يوم الأحد ببسكرة أن هذه الولاية بفضل وجود ثلاثة مشاريع عملاقة ستصبح "قطبا هاما في إنتاج الكهرباء في آفاق 2023".

وكشف ذات المسؤول خلال جلسة عمل عقدها بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية بعاصمة الزيبان بحضور إطار من ذات المجمع أنه بالإضافة إلى المحطة المتواجدة ببلدية أوماش التي تنتج 400 ميغاواط سيتم إنجاز محطة جديدة في آفاق 2020 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواطي فيما ستدخل محطة ثالثة حيز الإنتاج بطاقة مماثلة في حدود سنة 2023 لتصبح بذلك بسكرة "أهم قطب لإنتاج الكهرباء في البلاد."

وأوضح السيد عرقاب أن المشاريع المسجلة عبر الولاية تأتي لمواكبة التسارع في التنمية الذي تشهده هذه المنطقة و ذلك لتغطية الطلبات المتزايدة لاسيما لفائدة المستثمرين في المجالين الصناعي والفلاحي فضلا عن الاستهلاك المنزلي.

إقرأ أيضا: تمويل مشاريع سونلغاز: استبعاد اللجوء للاستدانة الخارجية