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تجارة واستثمار في افريقيا : السيد مساهل يؤكد من واشنطن ضرورة الاهتمام  بالمنشآت القاعدية

  أدرج يـوم : السبت, 18 تشرين2/نوفمبر 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 131 مرات
تجارة واستثمار في افريقيا : السيد مساهل يؤكد من واشنطن ضرورة الاهتمام  بالمنشآت القاعدية

واشنطن - أكد  السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية أمس الجمعة من واشنطن ضرورة دعم الجهود المبذولة من قبل القارة الافريقية في مجال المنشآت القاعدية مشيرا الى الأهمية الأساسية لهذه المنشآت في ترقية  وتسهيل التجارة والاستثمار.

واوضح  السيد مساهل في اطار مشاركته في الاجتماع  الوزاري افريقيا-الولايات  المتحدة اهمية انجاز الطريق العابر للصحراء الذي يربط ابتداء من سنة 2018  الجزائر لاغوس بنيجيريا  والذي سيفتح افاقا جديدة لتطوير المبادلات التجارية  بين بلدان المنطقة وتطوير الاقتصاد في كافة افريقيا الغربية وافريقيا الوسطى  وافريقيا الشرقية.

ودعا الولايات المتحدة  التي يعتمد تطور اقتصادها على المنشآت  سيما  المتعلقة بالطرقات والسكك الحديدية الى مسايرة الجزائر في هذا الطريق الامر  الذي سينعكس بطريقة ايجابية على التجارة بين الدول الافريقية وكذا التجارة  الخارجية لافريقيا وتطور القارة عامة .

 

وكان الاجتماع الوزاري افريقيا-الولايات المتحدة افتتح امس الجمعة بواشنطن  بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي  ريكس تيلرسون لتعزيز التعاون في المجال الأمني  بين الولايات المتحدة و افريقيا.

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تجارة واستثمار في افريقيا : السيد مساهل يؤكد من واشنطن ضرورة الاهتمام  بالمنشآت القاعدية
  أدرج يـوم : السبت, 18 تشرين2/نوفمبر 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 131 مرة   شارك

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