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التعاون الثنائي الجزائري-الأمريكي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك  محور مباحثات بين بوقرة وساترفيلد

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تشرين2/نوفمبر 2017 16:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرات

واشنطن - شكل التعاون الثنائي الجزائري-الأمريكي  والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك محور مباحثات أجراها أمس الخميس سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة مع مساعد كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط  دايفيد ساترفيلد. 

وفي تصريح لوأج أوضح السيد بوقرة أن اللقاء سمح ب"الوقوف على العلاقات  الجزائرية-الأمريكية" مشيرا إلى أن السيد ساترفيلد أعرب بهذه المناسبة  عن"ارتياح الولايات المتحدة الأمريكية لنوعية العلاقات الثنائية". 

وأردف السفير الجزائري قائلا إن "الجزائر تعد أوثق حليف بالنسبة للطرف  الأمريكي في المنطقة وبالنظر إلى مكانتها ودورها ونفوذها يمكن لها المساعدة  أكثر في تسوية الأزمات الإقليمية وفي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب  والتطرف العنيف". 

وعلى صعيد أخر تناول الطرفان سبل الاسراع في تسوية الأزمة في ليبيا. 

وأعرب مساعد كاتب الدولة الأمريكي عن أمله في انضمام أطراف أخرى إلى الجهود  التي تبذلها الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل الى تسوية  تفاوضية للأزمة مبرزا أن الجزائر وواشنطن تؤيدان كليا جهود مبعوث منظمة الأمم  المتحدة إلى ليبيا.

وأضاف أن "الطرف الأمريكي يرى بأن العمل الذي تقوم به الجزائر مع دول الجوار  وفاعلين آخرين من شأنه الاسهام في تحقيق هذا الهدف".

وأوضح السفير أن المحادثات دارت كذلك حول الوضع في الساحل والجهود المنتظرة  من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم تنفيذ اتفاق السلم في مالي المنبثق عن  مسار الجزائر لاسيما الدور الذي قد يلعبه معهد كارتر في هذا الشأن. 

وتطرق الدبلوماسيان في هذا الصدد إلى الإمكانيات التي ينبغي تعبئتها لتمكين  معهد كارتر من الاضطلاع بالمهمة التي أوكلت له في إطار اتفاق السلم في مالي.

 

كما تطرق الطرفان إلى "الحلول الحقيقية" التي ينبغي إيجادها لمسألة الهجرة السرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
التعاون الثنائي الجزائري-الأمريكي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك  محور مباحثات بين بوقرة وساترفيلد
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تشرين2/نوفمبر 2017 16:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرة   شارك

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