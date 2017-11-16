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عمران : التوقيع بموسكو على بروتوكول عمل جزائري-روسي و تحديد المشاريع المشتركة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تشرين2/نوفمبر 2017 09:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 69 مرات

 

الجزائر-وقع وزير السكن و العمران و المدينة, عبد  الوحيد طمار, مع نظيره الروسي, ميخائيل مان, يوم الأربعاء بموسكو, على  بروتوكول عمل جزائري-روسي و ذلك عقب الاجتماع الأول لمجوعة عمل إطارات قطاع  البلدين.

و أكد السيد طمار الذي اطلع على الخبرة الروسية في هذا المجال عن طريق تفقده  لمشروع التجديد الكبير في العاصمة الروسية موسكو, أنه "أجرينا تبادل أفكار  واسعة حول خبراتنا و قمنا أيضا بتحديد برنامج عمل من شأنه أن يسمح لشركاء  مختلف الهيئات بتنفيذ المشاريع المقررة باشتراك لسنة 2018".

كما اطلع الوزير على مشروع التجديد الكبير الذي يتمثل في "إعادة تهيئة  المساحات البالغة أزيد من 100 هكتار و التي كانت سابقا تشغلها المصانع  المهجورة, قصد بناء سكنات و عمارات عمومية و فضاءات للتسلية".

و حسب السيد طمار, فالأمر يتعلق بالاستفادة من "الخبرة الروسية في هذا  المشروع الضخم حيث سيتم إطلاق هذا النوع من المشاريع في الجزائر".

و تمحور تبادل الأفكار و الخبرات بين وفدي البلدين حول "موضوع يهم الطرفين  ألا و هو العمران لاسيما التهيئة العمرانية و ترميم البنايات القديمة و توسعة  المدينة".

كما تعرف الوفد الجزائري على الخبرة الروسية في مجال "إطلاق و تسيير المشاريع و تقنيات البناء و الوقاية من الكوارث الطبيعية لاسيما الزلازل, علما أن  البلدين واجها هذه الكارثة الطبيعية".

و أوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع ثان لمجموعة العمل الجزائرية الروسية  بالجزائر حيث سيتم تحديد تاريخه لاحقا, مضيفا أن "مخطط العمل سيضبط أيضا لاحقا  بالتشاور بين الطرفين قصد السماح لفرق عمل البلدين بالتقدم في تنفيذ  المشاريع".

و يأتي هذا الاجتماع الأول لمجموعة العمل الجزائرية الروسية تطبيقا لأحكام  مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 27 أبريل 2016 بموسكو بين الجزائر و روسيا حول  ترقية التعاون في مجال البناء و العمران و السكن و التجهيزات العمومية. و يأتي  أيضا, حسب الوزير, في إطار "البرنامج الذي حدده رئيس الجمهورية, السيد عبد  العزيز بوتفليقة, عقب التوقيع على الشراكة الاستراتيجية سنة 2001 بين الجزائرو روسيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
عمران : التوقيع بموسكو على بروتوكول عمل جزائري-روسي و تحديد المشاريع المشتركة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تشرين2/نوفمبر 2017 09:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 69 مرة   شارك

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