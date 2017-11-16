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صناعة السيارات: توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للملاحة البحرية (كنان-ميد)  ونظيرتها التركية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تشرين2/نوفمبر 2017 08:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات

الجزائر - تم يوم الاربعاء بالجزائر توقيع اتفاقية بين  الشركة الجزائرية للملاحة البحرية- فرع المتوسط (كنان-ميد) ونظيرتها التركية  (أركاس-لاين) من أجل نقل مجموعة الأجزاء اللازمة لتجميع المنتج الموجهة إلى مصنع تركيب السيارات "رونو الجزائر للانتاج"  الكائن بمنطقة واد تليلات بولاية  وهران.

هذه الشراكة بين كنان-ميد وأركاس-لاين أخذت صيغة نظام الاسطول المشترك بين  موانئ كونستانتا (رومانيا) ونوفوروسييسك (روسيا) عبر ميناء ماربورت (تركيا) مع  نشر ثلاثة سفن بقدرة استيعاب محددة ب 1.700 وحدة تعادل عشرين قدما .

وفي إطار هذه الاتفاقية , تتقاسم كل من كنان- ميد و أركاس-لاين نشاط النقل  بالتساوي, على أساسا حصة من 50 في المائة/ 50 في المائة بحجم سنوي متوقع ب  27.000 وحدة تعادل 20 قدما .

وقد تم توقيع العقد بين المدير العام لكنان -ميد السيد بن زاوي  ونظيره من  الشركة التركية  السيد أتالاي بحضور وزير الاشغال العمومية والنقل السيد عبد  الغني زعلان ووزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي على هامش الصالون الدولي  الثاني للنقل واللوجستيك (لوجيستيكال).

 

وذكر السيد زعلان أن المؤسسة الجزائرية كنان-ميد شرعت يوليو الماضي في  المشاركة في نقل الحاويات الحاملة لمجموعة الأجزاء اللازمة لتجميع المنتج ,  انطلاقا من رومانيا نحو ميناء أرزيو لفائدة مصنع رونو الجزائر (قرابة 3.000  حاوية لقطع الغيار ) في حين أنه كان يتم نقلها قبل ذلك من طرف أصحاب سفن أجانب  منذ افتتاح هذا المصنع في نوفمبر 2014.

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صناعة السيارات: توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للملاحة البحرية (كنان-ميد)  ونظيرتها التركية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تشرين2/نوفمبر 2017 08:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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