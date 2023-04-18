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قانون المالية 2018: راوية يجتمع بلجنة المالية والميزانية لدراسة التعديلات المقترحة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرات
قانون المالية 2018: راوية يجتمع بلجنة المالية والميزانية لدراسة التعديلات المقترحة 
صورة وأج

الجزائر - اجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأربعاء بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من أجل دراسة  التعديلات الستة والثلاثين (36) المقترحة على مشروع قانون المالية 2018 بحضور  مندوبي أصحابها, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

 

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وحسب البيان, فقد تم الاجتماع برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور  وزير العلاقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة .

 

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال أمس الثلاثاء التعديلات المستوفية  للشروط الشكلية على اللجنة في اجتماعه الذي خصص لدراسة كل من التعديلات المقترحة على قانون المالية 2018  ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018.

يذكر أن التعديلات ال 36 استوفت الشروط الشكلية من بين 52 اقتراح تعديل.

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وتخص هذه التعديلات في مجملها 16 مادة  قدمت من طرف 25 نائبا, فيما تم رفض 16  تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور.

كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المالية 2018: راوية يجتمع بلجنة المالية والميزانية لدراسة التعديلات المقترحة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرة   شارك

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