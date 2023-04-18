قانون المالية 2018: راوية يجتمع بلجنة المالية والميزانية لدراسة التعديلات المقترحة 

الجزائر - اجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأربعاء بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من أجل دراسة التعديلات الستة والثلاثين (36) المقترحة على مشروع قانون المالية 2018 بحضور مندوبي أصحابها, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

اقرأ أيضا: إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2018 تصب في صالح الوطن و المواطن

وحسب البيان, فقد تم الاجتماع برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة .

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال أمس الثلاثاء التعديلات المستوفية للشروط الشكلية على اللجنة في اجتماعه الذي خصص لدراسة كل من التعديلات المقترحة على قانون المالية 2018 ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018.

يذكر أن التعديلات ال 36 استوفت الشروط الشكلية من بين 52 اقتراح تعديل.

اقرأ ايضا: مشروع قانون المالية ل2018 يأتي في "ظرف صعب" لدعم النمو والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر