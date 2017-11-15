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مشروع تعاون بين مجلسي المحاسبة الجزائري والهولندي 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 17:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات

الجزائر - تم اليوم الأربعاء بالجزائر إطلاق مشروع تعاون بين مجلس المحاسبة الجزائري  و نظيره الهولندي لتعزيز القدرات المهنية لهذه  الهيئة الجزائرية  لمراقبة الأموال العمومية  وتعزيز الحكم الراشد.

يصل مبلغ تمويل المشروع إلى 594.350 يورو من طرف وزارة  الخارجية الهولندية  في اطار برنامجها للتعاون الذي يحمل عنوان  "شراكة".

وبالإضافة إلى بعد التعاون الثنائي يتضمن برنامج "شراكة" بعدا تعاونيا موسعا  تعدد الأطراف بين مجلس المحاسبة  الهولندي وعدد من المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية في المنطقة العربية.

ويرتكز هذا الجانب على تكريس الاندماج  داخل المؤسسات العليا لمراقبة  الحسابات المالية العمومية من خلال تنفيذ البرنامج"  التقييم الذاتي للادماج " (إنتوسينت) التي طورها مجلس المحاسبة الهولندي   واعتمدت من طرف المنظمة  الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لمالية العمومية  (الإنتوساي) و كذا تقييم إعداد هذه البلدان على  تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030  الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.

وقد شهد حفل الاطلاق الرسمي لهذا التعاون الجزائري الهولندي حضور رئيس مجلس المحاسبة الجزائري، السيد عبد القادر بن معروف، الى جانب نائبة رئيس  مجلس  المحاسبة الهولندي السيدة فرانسين جيسكسي وسفير هولندا السيد روبرت فان إمبدن.

بهذه المناسبة أشار السيد بن معروف إلى أن الهدف من هذا التعاون يرمي إلى  تبادل المعارف والخبرات بين المؤسستين  مشيرا ان هذا التعاون سيسمح للمجلس  المحاسبة  الجزائري  بتعزيز خبراتها على وجه الخصوص ومراجعة الأداء وتدقيق  تكنولوجيا المعلومات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس المحاسبة الجزائري سيعمل بقوة من أجل انجاح هذا المشروع و بالتالي الاستفادة من التجربة الهولندية في هذا المجال  لمواصلة تطوير وتحديث طريقة عمله ولضمان فعاليته على المدى الطويل مضيفا أن المؤسسة التي يديرها قد أعدت دليل أخلاقيات المهنة سيكون بمثابة مرجع في المجال.

من جانبها، رحبت السيدة جيسكي بهذا التعاون الذي يهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة القطاعات العمومية معتبرة هذا المشروع  سيعود بالمنفعة  لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يدخل في اطار استراتيجية تطوير العلاقات مجلس المحاسبة الجزائري و نظيراته في البلدان الأخرى، و كذا أعضاء المنظمة  الدولية   للمؤسسات العليا لمرقبة المالية العمومية، وتمشيا مع الاحتياجات والأهداف  التي حددتها الخطة الاستراتيجية للفترة 2015-2018.

 

وأوضحت السيدة جيسكيس أن هذه الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القدرات المهنية لمجلس المحاسبة، وتسهم في تحسين  أشطتها ي معربة عن غبتها في دفع التعاون والمساهمة في تطوير مجلس المحاسبة الجزائري.

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع تعاون بين مجلسي المحاسبة الجزائري والهولندي 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 17:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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