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القطاع الخاص في الجزائر, لبنة هامة في مسار تنويع الاقتصاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 160 مرات
القطاع الخاص في الجزائر, لبنة هامة في مسار تنويع الاقتصاد

واشنطن - أصبح القطاع الخاص في الجزائر يشكل لبنة هامة  في مسار تنويع الاقتصاد, حسبما أكده بواشنطن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي  حداد, مشيرا إلى الإمكانيات الاستثمارية للمؤسسات الجزائرية.

وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات خلال مداخلته في منتدى اقتصادي من تنظيم  مجموعة التفكير الأمريكية لعلاقات ما وراء الأطلسي التابعة لجامعة جون هوبكينس، أن القطاع الخاص الجزائري "يفرض نفسه كفاعل هام في تنويع الاقتصاد".

وأضاف رئيس مجمع حداد لأشغال الطرق و الري و البناء خلال جلسة لهذا المنتدى  خصصت لدور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد ان حوالي 99 % من المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة الجزائرية تابعة الان للقطاع الخاص و ان 85 % من القيمة المضافة للبلاد خارج المحروقات يوفرها القطاع الخاص.

وأشار كمثال عن مشاركة المؤسسات الجزائرية في جهود تنمية البلاد الى ان  القطاع الخاص يسعى الى استثمار 2.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات من اجل انجاز ضيعات لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة (2) جيغاواط.

 

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و تابع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات قائلا ان الاقتصاد الرقمي و الاقتصاد  الاخضر في الجزائر تبناه تقريبا مقاولون شباب من القطاع الخاص الذين يحققون أيضا جزء كبيرا من البرامج الحكومية للمنشآت القاعدية بكل انواعها.  

كما أضاف ان صناعة السيارات تتطور بشكل سريع في الجزائر و ذلك مرة اخرى بفضل  مشاريع استثمارية بادرت بها مؤسسات خاصة بالشراكة مع مصنعين اجانب. 

وأوضح بالقول ان التحقيقات التي اجريت في السنوات الاخيرة حول التشغيل و  البطالة قد اظهرت ان ثلثي مناصب الشغل يوفرها القطاع الخاص الذي ساهم من جانب آخر في انشاء فروع صناعية جديدة.

كما تطرق السيد حداد خلال مداخلته الى المحافظة على مصالح المؤسسة في الجزائر من خلال جعلها محورا للسياسات العمومية و من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وحرية الاستثمار و التجارة.

 

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و اشار ممثل ارباب العمل الى ان "تلك المبادئ الاساسية اصبحت اليوم معيارا في  الجزائر على غرار الاقتصادات المتطورة" مذكرا بالحوار الذي بادرت به الحكومة  مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من بينهن منتدى رؤساء المؤسسات من اجل وضع  استراتيجية شاملة حول تطوير اقتصاد البلاد.

كما ابرز ان "الحكومة تعمل على توفير افضل مناخ اقتصادي ممكن" مشيرا الى  الاصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل دعم و تنشيط المقاولاتية و السماح  بالاستثمار و تامين الشغل و القدرة الشرائية.

وأكد في ذات السياق ان هذا الحوار بين القطاعين العام و الخاص قد سمح كذلك  بتحسين مناخ الاعمال في الجزائر.

واغتنم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات هذه المناسبة لتوجيه نداء لمجتمع الاعمال  الدولي للاستثمار في الجزائر. 

وخلص في الاخير الى القول بان "الجزائر تعد بوابة افريقيا" مؤكدا على  امكانيات البلاد من حيث الموارد البشرية و المنشآت القاعدية على غرار الطريق  العابر للصحراء الرابط بين الجزائر و لاغوس الذي يفتح أفاقا جديدة لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
القطاع الخاص في الجزائر, لبنة هامة في مسار تنويع الاقتصاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 16:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 160 مرة   شارك

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