مجمع سوناطراك يعرض بواشنطن قدراته الاستثمارية 

واشنطن - عرض مجمع سوناطراك, الذي يعكف على اعداد استراتيجية تسيير جديدة لآفاق 2030 من أجل إعطاء دفع جديد لقطاع المحروقات الاستراتيجي, قدراته الاستثمارية بمناسبة منتدى اقتصادي حول التعاون الأمريكي-المتوسطي.

وخلال هذا اللقاء الذي نظمته مجموعة العمل الأمريكية "Center for Transatlantic relations" تحت شعار "تدعيم التعاون الامني و الطاقوي"، صرح مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك محي الدين طالب أن "المجمع يعتزم بالنسبة للخمس سنوات المقبلة رصد 78 مليار دولار كاستثمارات من أجل تطوير المشاريع البترولية و الغازية.

وأوضح السيد طالب أن المجمع بحاجة الى شركاء دوليين لتحقيق هذا المخطط الطموح الذي سيرتكز على الاستكشاف و الإنتاج و التكرير و البتروكمياء.

في نفس الشأن قال نفس المسؤول "نبذل جهودا من أجل تحسين استقط

ابنا" معلنا عن مراجعة أخرى لقانون المحروقات خلال السداسي الاول 2018 من أجل توضيح الأمور أكثر للمستثمرين الاجانب في هذا القطاع.

ويكمن الهدف في تحسين الاطار القانوني و الجبائي لهذا القانون من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية.

والحاصل ان المجمع الذي يواجه "منافسة شرسة" على الصعيد الدولي "مدعو لتغيير طريقة عمله"، حسب قوله.

كما يتعلق الأمر أيضا بتقييم ما يتم القيام به في هذا المجال عبر العالم.

و في مداخلته عاد السيد طالب الذي عرض القدرات الاستثمارية الهائلة في قطاع الطاقة الجزائري الى الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد و دفع النمو على المدى الطويل. كما ذكر بمراجعة قانون الاستثمار و التنظيم المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر الذي يمنح للشريك الأجنبي امكانية ضمان تسيير المؤسسات المختلطة المنشأة في اطار هذه الشراكة.

وعلى هامش هذا العرض, صرح السيد طالب لوأج أن مجموعات العمل تم وضعها لدراسة جوانب هذا القانون التي ستتم مراجعتها.

و ردا على سؤال حول امكانية مراجعة الرسم على الأرباح الاستثنائية, أكد ذات المسؤول أن "كل الجباية تقريبا ستتم اعادة النظر فيها".

من جهة أخرى، أوضح أن التغييرات التي سيتم ادخالها على الاطار التشريعي لهذا القانون من شأنها "تسهيل عملية اتخاذ قرار الاستثمار" للشركات البترولية من خلال السماح لها بالحصول على توضيح من أجل الاستثمار على المدى الطويل.

وأكد شعارنا هو +leading the change + (القيام بتغيير) في التسيير الداخلي للمجمع" الذي سيخص اساسا طريقة عمله و تسويق منتوجاته.

كما صرح نفس المسؤول أنه في هذا الاطار يندرج مسعى المجمع من أجل اعادة النظر في سير فرعه الخاص بتسويق الغاز الطبيعي في لندن. ويتجه مجمع سوناطراك نحو استراتيجية جديدة في مجال التسويق بحسب تغيير ديناميكية سوق الغاز الأوروبية و يبحث حاليا على انشاء شركات مختلطة لفرعه بلندن قصد ايجاد منافذ جديدة لغازه.

كما صرح السيد طالب أن "إحدى طرق العمل تكمن في الاشتراك مع شركات أخرى" مع تقاسم أخطار السوق.