ستة شركاء جزائريين يستفيدون من إعانة أمريكية  

الجزائر - تم اليوم الاربعاء بالجزائر تقديم اعانات محلية خاصة بمبادرة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط الى ستة شركاء جزائريين من المجتمع المدني حاملي مشاريع تنموية.

وخلال لقاء صحفي بمقر سفارة الولايات المتحدة في الجزائر, أكد مدير المكتب الإقليمي لهذه المبادرة, مانو بايلي أن منح هذه المساعدات جاء عقب مسار "تنافسي لغاية" وعلى اساس "أحقية المشروع". كما أوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه المبادرة تختلف كثيرا عن مانحي الأموال الاخرين فنحن لا نعطي فقط مساعدة بل نبقى مهتمين ويمكن أن نكون صارمين".

من جهة أخرى, أشار السيد بايلي أن قيمة المساعدة تختلف حسب أثر نتائج ونشاطات كل مشروع فهي تتراوح ما بين 80000 و 200000 دولار مضيفا أن القيمة الاجمالية لهذه المساعدة يقدر ب 700000 دولار.

ويتعلق الامر بمشروع حول "التخصص في الصحافة" من انجاز وكالة "إن تويشن" (IN-tuition) و التي سيستفيد منها 80 صحفيا من العاصمة و غرداية و قسنطينة و وهران عبر سلسلة من التكوين من أجل تحسين كفاءاتهم في الصحافة الاقتصادية والمحلية و استحداث مرجعية الكترونية خاصة بالصحافيين المتخصصين.

وستخص هذه الاعانة أيضا مشروع حول "الاقتصاد الاخضر" من تصميم و انجاز جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر بكل من تيارت و غرداية و تيبازة و سطيف و العاصمة من أجل تنظيم اجتماعات لتكوين و تأطير 75 شابا جامعيا متحصلا على شهادة قصد مساعدتهم على اعداد مخططات أعمالهم في مجال الاقتصاد الاخضر. وتعمل مبادرة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط مع منظمات المجتمع المدني والشباب و المناضلين و كذا مع مجموعات من القطاع الخاص من أجل تحقيق تقدم في جهودهم الاصلاحية.

كما أنها تنشط بمنطقة الشرق الأوسط منذ 2003 مدعمة أكثر من 1000 مشروع من خلال تقديم مساعدات تشرف عليها مكاتبها بواشنطن و مكتبيها الاقليميين بكل من الرباط و الكويت.