القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ستة شركاء جزائريين يستفيدون من إعانة أمريكية  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 15:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
ستة شركاء جزائريين يستفيدون من إعانة أمريكية  
صورة وأج

الجزائر - تم اليوم الاربعاء بالجزائر تقديم اعانات محلية  خاصة بمبادرة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط الى ستة شركاء جزائريين من  المجتمع المدني حاملي مشاريع تنموية.

وخلال لقاء صحفي بمقر سفارة الولايات المتحدة في الجزائر, أكد مدير المكتب  الإقليمي لهذه المبادرة, مانو بايلي أن منح هذه المساعدات جاء عقب مسار  "تنافسي لغاية" وعلى اساس "أحقية المشروع".

كما أوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه المبادرة تختلف كثيرا عن مانحي الأموال  الاخرين فنحن لا نعطي فقط مساعدة بل نبقى مهتمين ويمكن أن نكون صارمين".

من جهة أخرى, أشار السيد بايلي أن قيمة المساعدة تختلف حسب أثر نتائج  ونشاطات كل مشروع فهي تتراوح ما بين 80000 و 200000 دولار مضيفا أن القيمة  الاجمالية لهذه المساعدة يقدر ب 700000 دولار.

ويتعلق الامر بمشروع حول "التخصص في الصحافة" من انجاز وكالة "إن تويشن"  (IN-tuition) و التي سيستفيد منها 80 صحفيا من العاصمة و غرداية و قسنطينة و  وهران عبر سلسلة من التكوين من أجل تحسين كفاءاتهم في الصحافة الاقتصادية والمحلية و استحداث مرجعية الكترونية خاصة بالصحافيين المتخصصين. 

وستخص هذه الاعانة أيضا مشروع حول "الاقتصاد الاخضر" من تصميم و انجاز  جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر بكل من تيارت و غرداية و تيبازة و سطيف و  العاصمة من أجل تنظيم اجتماعات لتكوين و تأطير 75 شابا جامعيا متحصلا على  شهادة قصد مساعدتهم على اعداد مخططات أعمالهم في مجال الاقتصاد الاخضر.

وتعمل مبادرة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط مع منظمات المجتمع المدني  والشباب و المناضلين و كذا مع مجموعات من القطاع الخاص من أجل تحقيق تقدم في  جهودهم الاصلاحية. 

كما أنها تنشط بمنطقة الشرق الأوسط منذ 2003 مدعمة أكثر من 1000 مشروع من  خلال تقديم مساعدات تشرف عليها مكاتبها بواشنطن و مكتبيها الاقليميين بكل من  الرباط و الكويت.

كلـمات مفتـاحيــة :
ستة شركاء جزائريين يستفيدون من إعانة أمريكية  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 15:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود