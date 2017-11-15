راوية يتطرق مع السفير البريطاني إلى محاور التعاون المالي

الجزائر - استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة السفير البريطانيي اندرو نوبل الذي بحث معه حول التعاون المالي بين البلديني حسبما جاء في بيان لوزارة المالية.

و تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى المراحل القادمة للتعاون الثنائي لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الكبرى للتعاون التي جاءت بها ندوة التعاون الاقتصادي والمالي الجزائرية البريطانية المنعقدة في 26 أكتوبر 2017 و شارك فيها السيد راوية رفقة وفد جزائري هام.

من جهتهي عبر السيد نوبل عن عرفانه للسيد راوية على استعداده إلى جانب معاونيه في دائرته الوزارية الذين لطالما ساعدوه على إتمام مهامه في أحسن الظروفي أضاف البيان.

و اختتم البيان بأن السيد نوبل أعلم السيد راوية بأن من سيخلفهي و الذي شارك في ندوة التعاون الاقتصادي و المالي الجزائرية البريطانية المنعقدة بلندني واسع الاطلاع بمحاور التعاون الثنائي و أنه لن يدخر أي جهد في سبيل تنفيذها.