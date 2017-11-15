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الجزائر- هولاندا : بحث سبل تجسيد شراكة بين مجلسي المحاسبة في كلا البلدين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات

الجزائر - استقبل رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس  الشعبي الوطني السيد توفيق طورش يوم الثلاثاء بالجزائر نائب رئيس مجلس  المحاسبة الهولندي السيدة فرانسين جيسكس التي تزور الجزائر  لتجسيد برنامج شراكة بين مجلس المحاسبة الهولندي ومجالس المحاسبة لبلدان شمال افريقيا والشرق  الأوسط , بهدف تطوير أعمال وأداء مجالس هذه الدول حسب بيان للمجلس الشعبي  الوطني .

و ابرز السيد طورش خلال هذا اللقاء على أهمية التعاون الوثيق بين مجلس  المحاسبة والأجهزة البرلمانية في تقليص الفجوة بين السياسات والنفقات لا سيما  في مجال صرف الميزانيات ومراقبة النفقات العمومية ومكافحة سوء التسيير المالي.

وأوضح المسؤول أن مجلس المحاسبة في الجزائر له دور كبير في حماية الاقتصاد  الوطني باعتباره أحد أهم أجهزة الرقابة البعدية على صرف المال العام.

اقرأ أيضا:      الجزائر-هولندا: التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلسي المحاسبة  في البلدين 

وأشار السيد طورش خلال تقديمه لموجز عن علاقة مجلس المحاسبة في الجزائر بلجنة  المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, إلى أن الدستور الجديد أعطى أهمية  أكثر لهذه المؤسسة التي أصبحت ملزمة بتقديم تقرير سنوي الى رئيس الجمهورية   والى رئيسي غرفتي البرلمان.

من جانبها أفادت السيدة فرانسين جيسكس أن زيارتها إلى الجزائر جاءت لتجسيد  برنامج شراكة بين مجلس المحاسبة الهولندي ومجالس المحاسبة لبلدان شمال افريقيا  والشرق الأوسط , بهدف تطوير أعمال وأداء مجالس هذه الدول.

وأكدت جيسكس على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلس المحاسبة الجزائري  ونظيره الهولندي  بما من شأنه أن يسمح للمؤسستين الرقابيتين من تعزيز فرص  التعاون والعمل المشترك في مجال الرقابة على الأموال العمومية.

كما قدمت نائب رئيس مجلس المحاسبة الهولندي موجز عن علاقة مجلس المحاسبة في  بلادها  بلجنة المالية في البرلمان الهولندي.

ومن جهة أخرى , شكل اللقاء فرصة للتنويه بالإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى  البلدين والتطرق إلى سبل تحفيز الاستثمارات من الجانبين. 

وحضر اللقاء الأمين العام لمجلس المحاسبة السيد محمد سليم بن معروف وسفير  هولندا بالجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- هولاندا : بحث سبل تجسيد شراكة بين مجلسي المحاسبة في كلا البلدين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تشرين2/نوفمبر 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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